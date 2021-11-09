Yılbaşı’nda şarkıcıların alacağı ücret ikiye katlandı!
Covid-19 sebebiyle geçtiğimiz yılbaşını evlerde geçirmek zorunda olan şarkıcılarımız bu yıl sahne fiyatlarını ikiye katladı.
Yeni yıl kutlamaları için aylar öncesinden anlaşmalar yapılıp, avanslar alınmaya başladı. Yeni yıla girerken sahneye çıkmak için en yüksek fiyatı uzun zamandır oyuncuğun üstünde daha çok duran Özcan Deniz alacak. Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahneye çıkmaya hazırlanan Özcan Deniz’in alacağı ücret 1 milyon TL oldu. Ebru Gündeş, Hadise ve Yıldız Tilbe gibi isimlerde 31 Aralık gecesi 900’er bin TL’ye imza atarak yılbaşı gecesinde en yüksek ücretlerle sahne alacak ünlülerin arasına girdiler.
Yılbaşında sahne alması kesinleşen ünlülerin sahne ücretleri;
Özcan Deniz ( Kıbrıs) 1 Milyon TL
Hadise (Kıbrıs) 900 Bin TL
Ebru Gündeş 900 Bin TL
Yıldız Tilbe 900 Bin TL
Volkan Konak (Antalya) 700 Bin TL
Funda Arar (Kıbrıs) 700 Bin TL
Edis (Beşiktaş) 400 Bin TL
Şevval Sam (Sapanca) 350 Bin TL
Mustafa Ceceli (Mersin) 300 Bin TL
Ebru Yaşar (Kıbrıs) 300 Bin TL
Deniz Seki (Kıbrıs) 250 Bin TL
Derya Uluğ (Afyon) 150 Bin TL
Dansöz Didem (Kıbrıs) 100 Bin TL