Yılbaşı’nda şarkıcıların alacağı ücret ikiye katlandı!

Covid-19 sebebiyle geçtiğimiz yılbaşını evlerde geçirmek zorunda olan şarkıcılarımız bu yıl sahne fiyatlarını ikiye katladı.

Yeni yıl kutlamaları için aylar öncesinden anlaşmalar yapılıp, avanslar alınmaya başladı. Yeni yıla girerken sahneye çıkmak için en yüksek fiyatı uzun zamandır oyuncuğun üstünde daha çok duran Özcan Deniz alacak. Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahneye çıkmaya hazırlanan Özcan Deniz’in alacağı ücret 1 milyon TL oldu. Ebru Gündeş, Hadise ve Yıldız Tilbe gibi isimlerde 31 Aralık gecesi 900’er bin TL’ye imza atarak yılbaşı gecesinde en yüksek ücretlerle sahne alacak ünlülerin arasına girdiler.

Yılbaşında sahne alması kesinleşen ünlülerin sahne ücretleri;

Özcan Deniz ( Kıbrıs) 1 Milyon TL

Hadise (Kıbrıs) 900 Bin TL

Ebru Gündeş 900 Bin TL

Yıldız Tilbe 900 Bin TL

Volkan Konak (Antalya) 700 Bin TL

Funda Arar (Kıbrıs) 700 Bin TL

Edis (Beşiktaş) 400 Bin TL

Şevval Sam (Sapanca) 350 Bin TL

Mustafa Ceceli (Mersin) 300 Bin TL

Ebru Yaşar (Kıbrıs) 300 Bin TL

Deniz Seki (Kıbrıs) 250 Bin TL

Derya Uluğ (Afyon) 150 Bin TL

Dansöz Didem (Kıbrıs) 100 Bin TL