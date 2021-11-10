Yılbaşında kendinize botanik yağlarla gelen “gençlik” hediye edin!

Bu yılbaşı kendinize ve sevdiklerinize bir güzellik yapıp, tamamen doğal 14 bitkisel yağın değerli karışımı ile üretilen Lonjevite Antioxidant Rejuvenating Serum (Antioksidan Yenileyici Serum) ve bir Gua Sha taşı hediye edin.

Genç bir görünümü korumak için cilde anında nüfuz eden ve pürüzsüzleştiren antioksidan yenileyici serum, kuru ve donuk ciltlerde hayati besinleri yenilemek için omega 3, 6, 9 yağ asitleri ile doludur. Kuşburnu özleri ve ölmez otu, hasarlı cilt hücrelerini onarır ve elastikiyeti gözle görülür şekilde geri kazandırarak, daha sıkı, esnek ve parlak bir cilt elde etmenizi sağlar.

İçeriği kolajen ve elastin seviyelerini destekler, çevresel hasarlara ve oksidatif strese karşı yüksek koruma sağlar.

En değerli içerik

Bu hafif, hızlı emilen ipeksi serum, adeta cildinizin günlük multi-vitaminidir. Güçlü bitki bazlı antioksidanlar ve vitaminlerle formüle edildiği için hiperpigmentasyonu gözle görülür şekilde azaltır. Cildi derinden nemlendirerek ince çizgilerin azalmasını sağlar ve cildi dolgunlaştırır.

Lonjevite nemlendirici yağları, bitki bazlı aktif bileşenlerin mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamak için küçük partiler halinde taze olarak üretilir.

PH dengelidir. Paraben, ftalat, formaldehit, silikon, sülfat, mineral yağ veya sentetik koku veya renk içermez.

Vegandır.

Etkiyi güçlendirmek için

Gece ve gündüz, temizlenmiş yüz ve boyuna 2-3 damla ılık olarak uygulayın. Daha pürüzsüz ve parlak bir cilt için siyah obsidiyen Gua Sha ile etkiyi artırabilirsiniz.

Çin’de kadınların antik çağlardan bugüne güzellik ritüelinde kullandığı Gua Sha, bir masaj taşıdır.

Antioxidant Rejuvenating Serum Fiyat: 450 TL

En doğal yüz gençleştirme

Lonjevite Black Obsidian Gua Sha taşı, daha pürüzsüz, daha sıkı bir cilt görünümünü iyileştirmeye yardımcı olurken, dolaşımı teşvik etmek için tasarlanmıştır. Siyah obsidiyen kristalinden yapılmış olan taş, çeşitli kültürlerde derin şifa amacıyla kullanılmaktadır.

Gua Sha taşı “doğal yüz gerdirici” olarak da bilinir. Parlak siyah obsidiyen, güçlü volkanik patlamalar ve hızla soğutulan lavlardan oluşan doğal bir “cam”dır. Siyah Obsidiyen, “ilahi taş” olarak da adlandırılır.

Lonjevite’nin özel tasarım Gua Sha taşı, uygulanan serumun etkisini artırmayı, kan dolaşımını hızlandırmayı, lenfatik drenajı teşvik ederek yüzdeki şişkinliği azaltmayı destekler. Taşı, masaj yapmadan önce sıcak suda ısıtmalı, sivri ucunu akupunktur noktalarında, taraksı yüzeyi alında ve elmacık kemiklerinde, kıvrımlı yüzeyleri ise boyun, yanak ve alın bölgesinde kullanmalısınız. Black Obsidian Gua Sha, düzenli kullanımda yüzü şekillendirmeye ve kaldırmaya yardımcı olur.

Black Obsidian Gua Sha Taşı Fiyat: 230 TL

Lonjevite hakkında

Eczacı güvenilirliği ve tasarımcı estetiği ile kurulan Lonjevite’de, güzelliğin gezegene saygılı ve sürdürülebilir olması gerektiğini savunuyoruz. Doğanın iyileştirici güçlerine saygı duyuyor, doğayı ilham perimiz ve en değerli kaynağımız olarak görüyoruz.

Yerel organik çiftçilerimizi destekliyor, yüksek kaliteli botanik yağlarla ürünlerimizi formüle ediyoruz. Biyoçeşitliliğin korunmasına da coşkuyla bağlı kalarak vegan, zulüm içermeyen, etik kaynaklı, özenle paketlenmiş ürünler sunuyoruz.

Aromaterapi uzmanlığı ile en iyi cilt sağlığına ulaşmak için gerekli olan bütünsel yaklaşımı benimseyerek vücuda ve zihne iyi gelecek formüller hazırlıyor ve bu formülleri GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve ISO9001:2005, ISO22716:2007 belgeli kendi üretim tesisimizde özenle üretiyoruz.

Bilgi İçin:

Yasemin Candemir

[email protected]

0533 478 97 97