2024 yılına adım atarken ilham alabileceğiniz güzellik görünümlerini sıraladık. İşte yılbaşına özel makyaj ve saç tüyoları…

Tüm odağı gözlerinde toplamak isteyenler Gigi Hadid’in gümüş tonlarının hakim olduğu göz makyajından ilham alabilir. Bu makyajda dudakları nude bir ruj ile tamamlamak önemli.

Bir farklılık yapın ve saçlarınızı bu yılbaşında örün. İkiye böldüğünüz saçlarınızı ördükten sonra perçemlerinizle yüzünüzü çerçeveleyebilirsiniz.

Yıla damgasını vuran “Barbie” filmi yılbaşı makyajında size ilham olabilir. Margot Robbie’nin film prömiyerindeki bu görünümü, pembe tonlarda makyaja sıcak bakmayanların fikrini değiştirebilir.

Kıyafetlerinizi göz makyajınızla uyumlu hale getirmek de oldukça dikkat çekici görünmenizi sağlayabilir.

Pürüzsüz cilt görünümüyle her daim kusursuz görünmeyi başaran Dua Lipa, bu görünümüyle yılbaşı için size ilham olabilir. Saçlarınızı yarım topuz yapabilir ve sarkan kısımlarını maşa ile şekillendirebilirsiniz.

Elsa Hosk’un zarif ve bir o kadar gösterişli topuzu, yüz hatlarınızı vurgulamanıza yardımcı olabilir. Bu saç modelinde takılarınızı ön plana çıkarabilirsiniz.

“Çilek kız makyajı” bu yılın en popüler trendlerinden biri oldu. Bu makyajı en iyi şekilde uygulayan isim ise şüphesiz Hailey Bieber’dı. Bu trendi siz de yeni yıla girerken uygulayabilirsiniz.