2022’ye sayılı günler kaldı. Aralık ayıyla birlikte yaklaşan yeni yıl ruhu her yeri sarıyor. Caddeler, mağazalar, evler ışıl ışıl süslemelerle yeni yıl ruhunu yansıtarak içimizi ısıtıyor. Siz de evinize alacağınız aksesuarlarla yeni yıl ruhunu evinize yansıtabilirsiniz.
Mumluklardan, takvimlere evinizde yılbaşı ruhunu yansıtabileceğiniz aksesuar önerilerini sizin için derledik.
Mumluklar
Zara Home Kar Tanesi Kabartmalı Mumluk
Zara Home Gümüş Rengi Tealight Mumluk
Çelenkler
Zara Home Çanlı Çelenk
Zara Home Yılbaşı Temalı Çelenk
Takvimler
H&M Home Duvara Asılan Yılbaşı Takvimi
Zara Home Noel Öncesi Dört Hafta Takvimi
Yastık Kılıfları
H&M Home 2’li Yılbaşı Motifli Kanvas Kırlent Kılıfı
H&M Home 2’li Yılbaşı Motifli Kanvas Kırlent Kılıfı
Mumlar
Zara Home Karlı Ağaç Şeklinde Mum
English Home Christmas Ball Mum
Kar Küreleri
English Home Christmas Ball Kar Küresi
Müzikli & Hareketli Yılbaşı Kar Küresi