2022’ye sayılı günler kaldı. Aralık ayıyla birlikte yaklaşan yeni yıl ruhu her yeri sarıyor. Caddeler, mağazalar, evler ışıl ışıl süslemelerle yeni yıl ruhunu yansıtarak içimizi ısıtıyor. Siz de evinize alacağınız aksesuarlarla yeni yıl ruhunu evinize yansıtabilirsiniz.

Mumluklardan, takvimlere evinizde yılbaşı ruhunu yansıtabileceğiniz aksesuar önerilerini sizin için derledik.

Mumluklar

Zara Home Kar Tanesi Kabartmalı Mumluk





Zara Home Gümüş Rengi Tealight Mumluk





Çelenkler

Zara Home Çanlı Çelenk





Zara Home Yılbaşı Temalı Çelenk





Takvimler

H&M Home Duvara Asılan Yılbaşı Takvimi





Zara Home Noel Öncesi Dört Hafta Takvimi





Yastık Kılıfları

H&M Home 2’li Yılbaşı Motifli Kanvas Kırlent Kılıfı





H&M Home 2’li Yılbaşı Motifli Kanvas Kırlent Kılıfı





Mumlar

Zara Home Karlı Ağaç Şeklinde Mum





English Home Christmas Ball Mum





Kar Küreleri

English Home Christmas Ball Kar Küresi





Müzikli & Hareketli Yılbaşı Kar Küresi



