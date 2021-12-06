2022’ye sayılı günler kaldı. Aralık ayıyla birlikte yaklaşan yeni yıl ruhu her yeri sarıyor. Caddeler, mağazalar, evler ışıl ışıl süslemelerle yeni yıl ruhunu yansıtarak içimizi ısıtıyor. Siz de evinize alacağınız aksesuarlarla yeni yıl ruhunu evinize yansıtabilirsiniz.

Mumluklardan, takvimlere evinizde yılbaşı ruhunu yansıtabileceğiniz aksesuar önerilerini sizin için derledik.

Mumluklar

Zara Home Kar Tanesi Kabartmalı Mumluk 79,95 TL





Zara Home Gümüş Rengi Tealight Mumluk 119,95 TL





Çelenkler

Zara Home Çanlı Çelenk 299,95 TL





Zara Home Yılbaşı Temalı Çelenk 439,95 TL





Takvimler

H&M Home Duvara Asılan Yılbaşı Takvimi 119,00 TL





Zara Home Noel Öncesi Dört Hafta Takvimi 269,95 TL





Yastık Kılıfları

H&M Home 2’li Yılbaşı Motifli Kanvas Kırlent Kılıfı 69,99 TL





H&M Home 2’li Yılbaşı Motifli Kanvas Kırlent Kılıfı 69,99 TL





Mumlar

Zara Home Karlı Ağaç Şeklinde Mum 269,95 TL





English Home Christmas Ball Mum 79,99 TL





Kar Küreleri

English Home Christmas Ball Kar Küresi 119,99 TL





Müzikli & Hareketli Yılbaşı Kar Küresi 699,99 TL