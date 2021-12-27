Yeni yıl ruhunu mutfağımızda yansıtıyoruz. Süsü, süslemeyi çok sevdiğimizi biliyoruz aralık ayında bu sefer yılbaşı sofralarınıza Noel ruhunu yaşatacak şahane Cupkek tarifiyle geldik. Süslemeler için ilham alacağınız birkaç fotoğraf da ekte.

MALZEMELER

80 gr (1/2 su bardağı) eritilmiş tereyağı

60 gr (1/3 su bardağı) krema

2 yumurta

1 çay kaşığı vanilya özü veya toz vanilya

1 ¼ fincan ılık süt

150 gr (yaklaşık 1 su bardağı) şeker

300 gr (2 su bardağı) kadar un

Hazırlanışı: Fırını orta ateşte önceden ısıtın. Unu şekerle karıştırın. Başka bir kapta eritilmiş tereyağını hafif ılık süt, vanilya özü ve yumurtalarla karıştırın. Bu karışımı kuru un ve şeker karışımına ekleyin. Pişirme sırasında büyüyecekleri için (bir muffin kalıbına koymanız gereken) kalıpları ¾’e kadar doldurun. Muffinleri şekerle serpin ve bir çubukla delip kuru çıkana kadar yaklaşık 20 ila 25 dakika pişirin.

Not: Eğer çikolatalı kek istiyorsanız kuru karışıma 40 gr (1/3 su bardağı) şekersiz kakao tozu ekleyin.

KREMA MALZEMELERİ

1/4 (Çeyrek) su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı vanilya

3 adet yumurta sarısı 1/2 (Yarım)

su bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı mısır nişastası

Hazırlanışı: Krema için sütü kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Ayrı bir tencerede önce şekeri, vanilyayı ve mısır nişastasını topak kalmadan karıştırın, üzerine yumurta sarılarını ilave edip çırpın. Bir yandan da sıcak olan sütü yavaş̧ yavaş̧ ilave edin. Sütün hepsini ilave edince tencereyi tekrar ocağa alıp bu arada devamlı çırpın. Kaynamaya başlayınca 1 dakika kadar daha çırpıp ocaktan alın ve karıştırarak soğutun. Tamamen soğuyunca kremayı ekleyip çırpın ve buzdolabında 1 saat soğutun. İster ham renk isterseniz de renkli gıda boyları ekleyerek kremanızı cupkek için şekillendirin.

Süsleme için ihtiyacınız olanlar; renkli sprinkles, gümüş yıldızlar, hindistancevizi, çikolata parçaları … Hayal gücünüze kalmış şekerlemelerin hepsi.

Afiyet Olsun…

Süslemeleriyle ilham alabileceğiniz Cupkekler;