Yeni yılı evde dostlarıyla geçirecek olan ve sofrasını yeni yıl ruhuna uygun dekore etmek isteyenler buraya! Wellbeing uzmanı ve şef Pelin Bozkurt Bilgiç, soframızı küçük dokunuşlarla doğal ve şık hale getirmenin formüllerini veriyor.

• Bahçelerde, parklarda bulabileceğiniz kırılmış dallar, düşmüş yapraklar ile dekorasyona başlayabilirsiniz.

• Balkabağı, nar, portakal gibi mevsim meyvelerini sofranızda süsleme olarak kullanabilirsiniz.

• Karsız yılbaşı günümüzde olsa da, normal şartlarda olmamalı! Küçük aksesuarlarla kar ve kış konseptini mutlaka yakalayın.



• Hediye yeni yılın en güzel geleneklerinden. Gelenek diyoruz çünkü ağaç süslemek ve hediye vermek bizim topraklarımızdan çıkmış en eski Şaman geleneklerinden aslından. Tabakların üzerine minik hediyeler koymak güzel bir fikir olabilir. Hediyenin pahalı olması hiç istenmez. Karşı tarafı mahcup etmek en son isteyeceğimiz şey olmalı.



• Tabakların içine koyacağınız yaprakların üzerine isimler yazarak kişiselleştirebilirsiniz. Bu da dostlarınızın kendilerini özel hissetmelerini sağlayacak.

• Güzelleştirmek isterken dengeyi göz ardı etmeyin. Büyük mumlar göz temasını keser, büyük çiçekler sohbeti engeller.

• Fondaki canlandırıcı etkisi de olan hafif bir müzik kesinlikle iyi fikir. Ancak insan sesini kesinlikle bastırmamalı.



• Mumları sadece sofranızda değil, kenar köşe uygun her yere serpiştirdiğinizde ışık gölge oyunları ortamı çok değiştirir.

• Bunların hepsi bir yana, sofranın vazgeçilmezi gülen insanlar ve kahkahalardır. Yeni yıla mutlu ve umutlu girmek için çok sebebimiz var unutmayın.