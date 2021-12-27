Yeni yıl enerjisini renkli ve ışıl ışıl bir makyaj ile yükseltin. Flormar’ın yılbaşı özel koleksiyonu Instaglammers ürünleri ile gecenin parlayan yıldızı olmak çok kolay!

Duru ışıltı

Işıltı veren makyaj bazı, pembe tonlarında bir allık ve yarı mat yapıdaki nude ruj ile kusursuz görünüme giden yolu açın.

Tüm makyaj ürünleri: Flormar

Flormar Big Kiss Lipstick kolajen içerikli yarı mat ruj, 69,99 TL

Flormar Insta-Smooth Primer kolajen içerikli makyaj bazı, 69.99 TL

Çarpıcı bakışlar

Etkileyici gözlere giden yol muntazam kaşlardan geçiyor. Microblading etkisi veren bir ürün ile kaş aralarını doldurarak gözlerinizi belirginleştirin.

Flormar Micro Filler Brow Pen kaş doldurma kalemi, 69.99 TL

Renklerin dansı

Tek bir bordo ruj dokunuşu, geceyi renklendirmeye yeter! Göz rengini öne çıkaran gül kurusu tonlarında bir far ve eğlencenin dozunu arttıran renkli ojelerle her şey olması gerektiği gibi…

Flormar Full of Fun Press-On Nails kendinden yapışkanlı takma tırnak, 59,99 TL

Flormar Big Kiss Lipstick kolajen içerikli yarı mat ruj, 69.99 TL

Fütüristik ve ikonik

Yılın ilk dakikalarına kendinizin en iyi sürümü ile girmek için yardımcınız Flormar Instaglammers koleksiyonu olacak. 2022’yi yıldız tozuna bulanmış bir şekilde ve en çarpıcı halinizle karşılamaya hazır mısınız?