“Yılbaşı gecesi şık olmanın yolları”, “Yılbaşı gecesi ne giysem?”, “En şık yılbaşı gecesi kombini hangisi?” gibi sorulara ışık olmaya geldik!

Koca bir seneyi geride bırakırken hem geride bıraktığımız günleri iyisiyle kötüsüyle kutlamak hem de gelecek günlere umutla bakmak için yapıyoruz bu kutlamaları aslında. Ve bu güzel gecede yeni başlangıçlara geri sayım yaparken ruhumuza iyi gelecek iyi bir gece kombini pozitif enerjilerle yeni yılı karşılamanızı sağlayacak. Peki bu özel gecede ne giymeliyiz? Birkaç öneriyle göz atalım.

Kadifelerin sıklıkla karşımıza çıktığı 2023 kış mevsiminde ayakkabılarda bile sıkça rastlamaktayız. Kadife elbise ve tulumları proporsiyonunuza uygun olacak şekilde tercih ederseniz doğru şıklığı yakalayabilirsiniz. Yine sık sık gördüğümüz yılın trendi tüyler kombinimizin her yerinde göze çarpmaya müsait detaylardan. Ama her zaman olduğu gibi taşlardan, pullardan ve ışıltılardan kesinlikle çekinmemeliyiz.

Kullandığınız ışıltılar sizin de enerjinizi yansıtacak ve tüm gözleri üzerinize çekeceksiniz. Kullanacağınız aksesuarlarla kombininizin bütünlüğünü sağlayacaksınız. Özellikle choker kolyeler son günlerin trendlerinden. Detaylı çoraplarda yine küçük ama etki bırakan şıklık parçalarından. Renklerden korkmadan yapacağınız kombinler size ve ruhunuza iyi gelecek ve yeni yılda ruhunuza iyi gelecek. Hepinize ışıl ışıl bir sene diliyorum. Pırıltıdan uzak kalmadan geçireceğimiz yıllara.

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