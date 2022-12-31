Yeni yıla evinde girecekler için en büyük eğlencelerden biri, televizyon ekranlarında yayınlanan programlar oluyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar, yılbaşı gecesi televizyonda ekranlara gelecek.

Neredeyse tüm kanallar, yeni yılı evde karşılayacak olan vatandaşlar için ünlü isimlerin de dahil olduğu eğlenceli programlar hazırladı. İşte 2023 yılbaşı gecesi TV’de yer alan yılbaşı özel program ve diziler…

TV8 – O Ses Türkiye (Yılbaşı Özel)

TV8 ekranlarının sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye, 31 Aralık gecesi izleyicilerine birbirinden güzel anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

TV8 yılbaşı özel programında Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.

SHOW TV – Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)

Show TV’de yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show ekranlara gelecek. ‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan konuk olacak.

FOX TV – Ata Demirer Gazinosu

Fox TV Yılbaşı Özel Programı için televizyon ekranlarından Ata Demirer Gazinosu’nu yayınlanacak. Ata Demirer’e sahnede bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek.

STAR TV – İbo Show

Yıllar sonra ekrana geri dönen Tatlıses’in sunduğu İbo Show, yılbaşı gecesi ekran başındaki seyircisine eşsiz bir müzik seyri sunacak. İbo Show yılbaşı bölümüne; Gülben Ergen, İrem Derici, Arabesk müziğin en sevilen sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak.

KANAL D – Şarkılar Bizi Söyler

Şarkılar Bizi Söyler’in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde “Yılbaşı Gazinosu” ile çok özel anlar yaşanacak. Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Koray Avcı gibi isimlerin konuk olduğu program yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.

ATV – Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor.