‘Avrupa Yakası’, ‘Yalan Dünya’, ‘Jet Sosyete’ ve ‘Aile Arasında’ gibi yapımların senaristliğini üstlenip oyuncu kadrosunda yer alan Gülse Birsel, yeni filmi ‘Yılbaşı Gecesi’nin çekimlerinin bittiğini duyurduktan sonra yakın arkadaşları Sarp Apak, Boran Kuzum ve Büşra Pekin ile beraber soluğu Etiler’deki bir çorbacıda aldı.

Mekandan ilk ayrılan Kuzum, “Yemeğimizi yedik. Böyle bir kendi aramızda kutlayalım istedik. ‘Yılbaşı Gecesi’ filmimizin çekimlerini bitirdik. Ben bugün yeni filme başladım. Hatta çekimlerindeydim” ifadelerini kullandı. Muhabirlerin “Yaptığınız iş dijitalde yayınlanacak. Neler söylemek istersiniz?” sorusu üzerine ise ünlü oyuncu, “Gülse Birsel’i çok severim. O yüzden çok mutluyum kendisiyle çalıştığım için. Artık çok fazla seçenek var. Dijital, sinema bir sürü seçeneğimiz var. Hepsinde oynuyoruz” dedi.

Film ile ilgili detay vermekten kaçınan Boran Kuzum, “Sürpriz olsun” dedikten sonra yeni sevgilisi Yasemin Szawlowski hakkındaki sorular karşısında ise “İyi akşamlar” demekle yetinip, mekandan ayrıldı.

Çorbacıdan çıkan sonraki isim olan Gülse Birsel, “Arkadaşlarımızla güzel bir yemek yedik. Siz de çok ıslanıyorsunuz, yağmur yağıyor. Sonra konuşuruz. Çok teşekkür ederim” diyerek arabasına bindi.

Mekandan birlikte ayrılan Büşra Pekin ile Sarp Apak, gazetecilerin “Film yemeği mi yediniz?” sorusu üzerine güzel oyuncu, “Aslında film yemeği değil. Başka arkadaşlarımız da vardı. Sarp, Öner falan biz hepimiz Dokuz Eylül Üniversitesi’nden okul arkadaşıyız. Set ekibi hariç ortak arkadaşlarımızla bir buluşma yaptık” dedi.

Filmdeki karakteri için saçlarını platin sarısına boyatan Pekin, proje hakkında “Vallahi müthiş bir oyuncu kadrosu Gülse Birsel yazdı. Kendisi çok özlemiştik. Biz uçarak sete gittik” şeklinde konuştu.