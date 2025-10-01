Yeni yıl, sadece takvimdeki bir değişim değil; aynı zamanda ışıltılı anların, sevdiklerle geçirilen zamanın ve kendimizi özel hissettiğimiz ritüellerin mevsimi. Dyson tasarım ekipleri de tam olarak bu ruhu yakalıyor. Ateşin sıcak ışığından, sofraların etrafında toplanmanın mutluluğundan ve kutlamaların parıltısından ilham alarak, CMF (Renk, Malzeme ve Kaplama) alanındaki uzmanlıklarını teknolojiyle buluşturuyor.

Amber Silk, bu felsefenin en yeni yansıması. Parlak metalik dokunuşuyla sıcak bakır, koyu bordo ve soluk pembe şampanya tonlarını bir araya getiriyor. Yalnızca göz alıcı görünümüyle değil, aynı zamanda Dyson’ın öncü güzellik teknolojisiyle birleşerek günlük saç bakımını benzersiz bir ritüele dönüştürüyor.

Dyson Supersonic Nural saç kurutma makinesi

Dyson’ın en akıllı saç kurutma makinesi, makine ile saç derisi arasındaki mesafeyi ölçmek için Nural™ sensör teknolojisini kullanıyor, saç derisi sağlığını korumak ve saçın doğal parlaklığını artırmak için tutarlı bir sıcaklık sağlıyor. Tüm saç tiplerine hitap eden yeni ve geliştirilmiş başlıklar, başlık tanıma özelliğine sahipken, kullanıcının şekillendirme tercihlerini öğrenip, aşırı ısı olmadan hızlı ve sağlıklı bir kurutma için saç bakım rutinlerini basitleştiriyor.

Dyson Airwrap i.d. saç şekillendirme ve kurutma seti

Dünya çapında ödüle layık görülen ürün, artık daha kolay ve optimize şekillendirme için Bluetooth® teknolojisine sahip. Kullanıcılar saç profillerini kişiselleştirebiliyor ve tek bir düğmeye basarak buklelerini otomatik olarak sarabiliyor, şekillendirebiliyor ve ayarlayabiliyor. Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma setinin Konik Bukle Başlığı daha sıkı ve daha belirgin bukleler sunuyor.

Airwrap Co-anda 2x saç şekillendirme ve kurutma seti

Dyson’ın en hızlı ve en güçlü motoru olan Hyperdymium™ 2 motor ile güçlendirilmiş yeni Dyson Airwrap Co-anda 2x™ saç şekillendirme ve kurutma seti, kullanıcılarına üst düzey bir şekillendirme deneyimi sunuyor. Süper şarjlı motor, saçı daha kolay sarmak için iki kat daha fazla hava basıncı sağlıyor, saçı tam performanslı bir saç kurutma makinesi kadar hızlı kurutuyor ve şık, düz görünümler yaratılmasına yardımcı oluyor.

Dyson Airwrap Co-anda 2x™ (Airwrap2x™), şekillendirme seçenekleri ile dolu bir dünyayı ortaya çıkarmak için 6’sı 1 arada çok yönlülük sunuyor: “Isı hasarı olmadan kurutun, bukle yapın, doğal dalgalar yaratın, düzleştirin, pürüzsüzleştirin ve hacim verin”.

Dyson Airstrait saç düzleştirici

Her saç tipi için tasarlanan Dyson Airstrait saç düzleştirici, sıcak plakalar ve ısı hasarı olmadan kullanıcılara saçlarını ıslaktan kuruya düzleştirmenin yeni bir yolunu sunarken; saçlarının gücünü ve sağlıklı görünümünü koruyarak kolay bir şekilde pürüzsüz, parlak, doğal ve düz bir stil elde etmelerine yardımcı oluyor.

Sınırlı sayıda üretilen her bir Dyson güzellik teknolojisi, Amber Silk renklerinden ilham alan özel bir saklama kutusunda sunuluyor. Kişiselleştirme için saklama kutusu üzerine mağaza uzmanları tarafından profesyonelce isminizin baş harflerini işletebilirsiniz; bu, Dyson hediyenizi alıcısı kadar benzersiz kılmanın mükemmel bir yoludur.