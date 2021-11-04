Yiğit Kirazcı’dan Pınar Deniz’in doğum gününe özel romantik paylaşım

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrolde yer alan yakışıklı oyuncu Yiğit Kirazcı, Yargı’da Ceylin karakterini canlandıran sevgilisi Pınar Deniz’in doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile kutladı. Kirazcı, 27. yaş gününe giren sevgilisi Deniz ile dudak dudağa olan pozunu “İyi ki doğdun bebek” notuyla Instagram hesabından paylaştı. Çiftin verdiği romantik poz takipçileri tarafından çok beğenildi.