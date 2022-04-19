Bir süre önce “Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak” açıklamasıyla tartışmaya sebep olan Hülya Avşar‘a Yeşim Salkım‘dan ‘simit’li gönderme geldi. Demet Akalın, Hakan Ural ve Gamze Özçelik gibi ünlü isimlerin katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Hülya Avşar’ın iftar yemeğindeki neşeli tavırları dikkat çekti.

Yeşim Salkım ise Hülya Avşar’ın ‘simit’ yorumu sonra iftardaki neşeli halleri üzerine bir sosyal paylaşımına yaptığı “Simit varmışmış bari iftarda” yorumuyla Hülya Avşar’a gönderme yaptı. Yeşim Salkım’ın yorumu kimi kullanıcılar tarafından desteklenirken kimi kullanıcılar tarafından ise eleştirildi.