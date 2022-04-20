Hafta sonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen iftar davetine ünlü isimler katıldı. İftara katılan isimler arasında ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar da vardı.

Hülya Avşar, eline fotoğraf makinesi alarak iftarda Emine Erdoğan ve diğer konukların fotoğraflarını çekti. Bu halleriyle Twitter’da çok konuşulan Avşar’a Yeşim Salkım’dan yorum gecikmedi. Geçtiğimiz haftalarda “Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak” diyerek açıklamada bulunan Hülya Avşar’ın yorumu sosyal medya da olay oldu ve uzun süre konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcının bu sözlerini hatırlatan Yeşim Salkım’dan “Simit var mıymış bari iftarda” yorumunda bulundu. Hülya Avşar’ın ise ne tepki vereceği merak konusu oldu.