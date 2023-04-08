Sosyal medyada akım haline gelen “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” görsellerini hazırlayan tasarımcı Mahir Akkoyun, gözaltına alındı.

Akkoyun’un gözaltına alınması sosyal medyada gündem olurken, oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım da sessiz kalmadı.

Kendisine ait Twitter hesabından paylaşım yapan Salkım, “Çünkü pahalı ne yazsaydı ucuz mu?” sözleriyle Akkoyun’un gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Salkım, bir sonraki paylaşımında ise “Evet pahalı çünkü pahalı siz halkla dalga mı geçiyorsunuz pahalı kardeşim pahalı enflasyon gitmiş alım gücü bitmiş hala çıkmış damak tadı diyor birileri hangi sakinleştiricileri alıyorsunuz ? Bize de söyleyin” ifadelerini kullandı.