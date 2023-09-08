Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, ‘Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler’ programında erkeklerde aradığı nitelikleri anlattı ve bu tarif sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bozoğlu, beyaz atlı prensi tanımlarken üç önemli başlık belirledi.

Bozoğlu, ilk olarak cömertlik gibi bir erdem taşıması gerektiğini ifade etti. Ardından, bir erkeğin sorunları çözebilen bir yetenekle donatılmış olması gerektiğini vurguladı. Son olarak, biraz “amele” olması gerektiğini savundu ve basit sorunlara basit çözümler üretebilmek gerektiğini belirtti. Oyuncunu bu açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.