2000’li yılların yakışıklı oyuncuları arasında yer alan ve ‘Yerli Leonardo DiCaprio’ lakabıyla anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulduktan sonra ekranlardan uzaklaşmış ve 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmüştü.

Geçirdiği zorlu süreçlerin ardından kendini toparlama kararı alan ve ekranlara geri dönmek istediğini her defasında dile getiren 42 yaşındaki Arda Kural, fazla kilolarından kurtulmaya başlamış ve saç ektirmişti.

Ekranlara geri dönmenin heyecanını yaşayan ve fit görünüme kavuşan Arda Kural, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

Arda Kural’ın değişimine hayranlarından binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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