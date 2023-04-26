GAİN Medya, Rams Türkiye Grubu’na satıldı. Aralık 2020 tarihinde yerli yatırımla kurulan dijital yayın platformu Gain, yaklaşık üç yıllık maceranın ardından el değiştirdi.

BluTV ve Exxen ile birlikte Türkiye çıkışlı dijital platformlar arasında dahil olan Gain; bugüne dek Ayak İşleri, Hamlet, 10 Bin Adım ve Cezailer gibi yerli yapımlarla adından söz ettirmişti. 2 milyonu aşkın aboneye sahip olduğu aktarılan platform BBC Studios işbirliği kapsamında, BBC First dizilerine de yer vermişti.

2019’da Filli Boya’nın da parçası olduğu Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin tamamını Japon şirketi Nippon Paint Holdings’e satan ve 2020 yılında GAİN Medya’yı kuran Gözde Akpınar, ikinci satışını gerçekleştirdi.

Dijital platformun yeni sahibi inşaat ve gayrimenkul başta olmak üzere sağlık, maden, turizm, paylaşmalı ofis, gıda ve mobilya sektöründe de hizmet veren Rams Türkiye Grubu oldu. Gain hisselerinin ne kadarlık bir meblağ karşısında satın alındığı bilgisi ise paylaşılmadı.