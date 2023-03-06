Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevredeki 10 ilde de yıkıcı etki yaratan depremler sonrası bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlü isimler, 6 Şubat’tan bu yana çok sayıda paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de ünlü popçu Aleyna Tilki oldu.

Tilki, rapçi Sefo ile birlikte Hatay’da çadırları gezerek, depremzede çocuklar ile vakit geçirmişti. Miniklerle çeşitli oyunlar oynayan şarkıcılar, daha sonra hatıra fotoğrafı da çektirmişti. Bir kız çocuğuna sarıldığı anı sosyal medya hesabından paylaşan 22 yaşındaki şarkıcı, “Asla kopamadık. Uzun uzun sarıldık. İkimize de ilaç oldu. Hepimiz için sevgi en büyük şifa” mesajını yazmıştı.

Aleyna Tilki, Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği’nin afet bölgelerine kurduğu oyuncak ve oyun alanı projesine destek vermeye devam edeceğini de söylemişti. Maddi desteğin haricinde deprem bölgesine giderken çocuklar için yüzlerde oyuncak götüren Tilki, Instagram hesabından çağrıda bulunarak takipçilerinden oyuncak istemişti.

Genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tekrar Hatay’a ve ardından Adıyaman’a gideceğini açıklamıştı.

Afet bölgesindeki çocuklarla çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan 22 yaşındaki şarkıcı, paylaşımına “Bugün tekrar Hatay’a gidiyorum. Orada çocuk olan çadır kentler ve bölgeleri bana mesaj atabilirsiniz. Sonra da Adıyaman’a geleceğim. Oyuncaklar hazır. Tüm çocuklar birbirinden güzel, gözleri çok şey anlatıyor. Benim telimden fotoğraf çekmek istemişlerdi. Çok tatlılardı, çok akıllılardı, çok güçlülerdi. Ve çok masum…” notunu düşmüştü.

Tüm bu yaşananlardan sonra tekrar Hatay’a giden Aleyna Tilki, bir takipçisinin paylaştığı tweet’e kayıtsız kalmayarak yanıt verdi.

“Hatay’da verdiğin konserde ‘Yeniden geleceğim Hatay’a’ demiştin. Gelmişsin… Gönül isterdi ki yine şarkılar söyle Hatay’da. Ama o günleri de göreceğiz. İyi ki gelmişsin. Hoş geldin” diyen takipçisinin yazısını Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan Tilki, paylaşımına şu mesajı yazdı:

“Hepinizi çok, çok seviyorum. En kalbimden yanınızdayım. O günleri de göreceğiz Allah’ın izniyle. Umudunuzu koruyun.”