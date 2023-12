Yılın o zamanı nihayet geldi! İster unutulmaz bir partide ister evde rahatlık merkezinde kutlansın, yılbaşı daima büyük umutlar ve heyecanın kaynağı oluyor. Parti ve ev ikilisinden sıyrılarak yeni yıla tazelenmiş bir enerji ile başlamak isteyenler içinse seyahat, daima sadık bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Yeni başlangıçları yeni yerlerde kutlamaya kim hayır der ki? Devasa dağlar, buz tutmuş göller, Christmas Marketler, mübalağalı kutlamalar ve rengarenk gökler… Geride bıraktığınız 2023’te sevdiğiniz, sevindiğiniz, üzüldüğünüz, başladığınız ve bitirdiğiniz her şeyle dolu dolu vedalaşacağınız büyülü rotaları sizler için derledik. Yeni yıl şans getirsin!

New York City, Amerika Birleşik Devletleri

Konum New York olduğunda büyüleyici olmayan ne var ki? Her kutlamanın, her duygunun ve her anın nefes kesici bir atmosferde yaşandığı New York City’de elbette yılbaşı da bundan payını alıyor. Christmas süsleriyle donatılmış sokaklarda yürürken kendinizi bir film sahnesinde hissedebileceğiniz şehirde Bryant Park’taki çam ağacını ziyaret edebilir, Brooklyn’de yer alan Dyker Heights’ta yılbaşı ışıklarını seyredebilir, şehrin çeşitli yerlerinde bulunan yerlerde partnerinizle buz pateninde anılar biriktirebilirsiniz. Spesifik aktivitelerden kaçınmak ve New York’u keşfetmek isterseniz de mani olan yok, zira şehrin kozmopolit ruhuna işlemiş yılbaşı sevinci hemen hemen her yerde karşınıza çıkacaktır!

Basel, İsviçre

2023 kimileri için fazlasıyla zorlu geçti, kabul ediyoruz. Eğer siz de bu savaşçılardan biriyseniz Basel yorgunluğunuzu almaya birebir olacaktır. Jura Dağları ve Alpler arasında yer alan Basel, İsviçre’nin ruhu şifalandıran sessizliği ve yeşilliği ile yılbaşında “biz bize” ama uzakta olmak isteyenler için doğru formülü sunuyor. Partnerinizle, ailenizle veya arkadaşlarınızla doğa ile iç içe Sekt eşliğinde kutlayacağınız yeni yılın iyi geçmeme şansı oldukça düşük. Üstelik fikriniz değişirse İsviçre’nin şöhreti büyük Christmas Market’ları da yanı başınızda olacak.

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Listenin ters köşe yapan üyesi olan Dubai, konu kutlama ve şatafat olduğunda daima üstlerde yer almayı başarıyor. Yeni yılı bir de sıcak havada kutlamayı denemek isteyenler için Ocak ayında Kızıldeniz’de yüzmeyi ve güneşlenmeyi de vaat eden bu lokasyon; çeşitli havai fişek gösterileri, süslemeler ve etkinliklerle yeni yılın ritmini yakalıyor . Türk Vatandaşları için vizede kolaylık sağlanan Dubai, normal akışınıza heyecan getirecek.

Laponya, Finlandiya

Finlandiya’nın en kuzeyinde yer alan Laponya; Arktik çembere dahil oluşuyla size yeni yılı farklı bir gezegende kutluyor hissi vermeye hazır. Aralık sonu ve Ocak başında yaklaşık üç saatlik gündüzün yaşandığı bölge; karlarla kaplı, karanlık doğası ile boğucu bir izlenim verse de Noel Baba eşliğinde bir kızak yolculuğu yaparak konsepti dolu dolu yaşamayı vaat ediyor. Ancak asıl sihirse gökyüzünde: Kuzey Işıkları’nı izleyerek 2024’e giriş yapmaya ne derdiniz?

Berlin, Almanya

Amerika’da New York City neyse, Avrupa’da da Berlin var: Her kutlamanın ve konseptin coşkuyla karşılandığı şehirde yılbaşının önemi ayrı. Christmas Market’larının güzelliği ile dünyaya nam salmış olan Berlin’i Aralık boyunca ziyaret ederek lokal pazarlarda el yapımı Glühwein içebilir, yılbaşı bibloları satın alabilirsiniz. Yılbaşı gecesi fine dining ile taçlandıracağınız tatilinizi yılın ilk gününe tarihi, gastronomik ve özellikle vintage dükkanları gezerek modayla dolu bir başlangıç yapabilirsiniz.

Tolga Rahmalaroğlu