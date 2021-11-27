Kırmızı iç çamaşırı muhtemelen yılbaşının en temsili simgelerinden biri. Bir yıldan diğerine kırmızı iç çamaşırlarıyla geçmek, batıl inançlı herkes için adeta bir zorunluluk durumsalına dönüşüyor. Peki ama neden?

Geçmiş döneme bakıldığında, yılbaşında kırmızı bir iç çamaşırı giymenin, gelecek yıl adına mutluluk, şans ve refahın herhangi bir kötü şans veya talihsizlik belirtisinin önüne geçeceği söylenirdi. Günümüzde kırmızı renk de aşkın temsilcisidir. Ve yılbaşı arifesinde kırmızı iç çamaşırı giymek, birçok insan için aşkta iyi hislerle eş anlamlıdır. Hayatının aşkını bulacaksın ya da zaten bir partnerin varsa gidişat açısından olumlama gibi.

Gerçek şu ki, bu tarihlerde kırmızı bir giysi giymek batıl inançtan çok bir tür moda konusu. Bir gelinin düğün gününde göz alıcı beyaz bir elbise giymesi gibi, evrensel gelenek ve kültürün bir parçası.

Ve moda şirketleri tüm bu duruma şiddetle aşina olacak ki, bu tarihlerde herhangi bir giyim mağazasına girerseniz, nasıl kırmızı giysilerle dolu olduğunu görebilirsiniz.