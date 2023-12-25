Yılbaşı ruhuna tamamen girdik! Yılbaşı ruhu ve teması sokaklardan evlere, aksesuarlardan kıyafetlere her yeri sarıyor. Kış aylarında bizi en sıcak tutan parçalardan kazaklar aralık ayında yılbaşı temasıyla stilimizin bir parçası oluyor.
Renkli ve eğlenceli desenleriyle yılbaşı ruhunu yansıtan kazak modellerini sizin için derledik. Siz de beğendiğiniz modelleri alışveriş listenize ekleyebilir, yılbaşı ruhunu stilinize yansıtabilirsiniz.
Defacto Yılbaşı Temalı Geyik Nakış Detaylı Düşük Omuzlu Triko Kazak
Pull & Bear Patchwork Yılbaşı Temalı Kazak
H&M Jakarlı Triko Kazak
Bershka Mickey Mouse Yılbaşı Dik Yaka Sweatshirt
Defacto Yılbaşı Temalı Düşük Omuzlu Triko Kazak
Pull & Bear Karavan Desenli Yılbaşı Temalı Kazak
H&M Jakarlı Triko Kazak
Defacto Yılbaşı Temalı Düşük Omuzlu Triko Kazak
Pull & Bear Örgü Jakarlı Yılbaşı Temalı Yaka Kazak
H&M Jakarlı Triko Kazak
Bershka Mickey Mouse yılbaşı sweatshirt
Defacto Yılbaşı Temalı Düşük Omuzlu Triko Kazak