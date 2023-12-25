Yılbaşı ruhuna tamamen girdik! Yılbaşı ruhu ve teması sokaklardan evlere, aksesuarlardan kıyafetlere her yeri sarıyor. Kış aylarında bizi en sıcak tutan parçalardan kazaklar aralık ayında yılbaşı temasıyla stilimizin bir parçası oluyor.

Renkli ve eğlenceli desenleriyle yılbaşı ruhunu yansıtan kazak modellerini sizin için derledik. Siz de beğendiğiniz modelleri alışveriş listenize ekleyebilir, yılbaşı ruhunu stilinize yansıtabilirsiniz.

Defacto Yılbaşı Temalı Geyik Nakış Detaylı Düşük Omuzlu Triko Kazak





Pull & Bear Patchwork Yılbaşı Temalı Kazak





H&M Jakarlı Triko Kazak





Bershka Mickey Mouse Yılbaşı Dik Yaka Sweatshirt





Defacto Yılbaşı Temalı Düşük Omuzlu Triko Kazak





Pull & Bear Karavan Desenli Yılbaşı Temalı Kazak





H&M Jakarlı Triko Kazak





Defacto Yılbaşı Temalı Düşük Omuzlu Triko Kazak





Pull & Bear Örgü Jakarlı Yılbaşı Temalı Yaka Kazak





H&M Jakarlı Triko Kazak





Bershka Mickey Mouse yılbaşı sweatshirt

Defacto Yılbaşı Temalı Düşük Omuzlu Triko Kazak



