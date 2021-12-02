Aralık ayına girmemizle beraber yılbaşı ruhuna da tamamen girdik. Yılbaşı ruhu ve teması sokaklardan evlere, aksesuarlardan kıyafetlere her yeri sarıyor. Kış aylarında bizi en sıcak tutan parçalardan kazaklar aralık ayında yılbaşı temasıyla stilimizin bir parçası oluyor.

Renkli ve eğlenceli desenleriyle yılbaşı ruhunu yansıtan kazak modellerini sizin için derledik. Siz de beğendiğiniz modelleri alışveriş listenize ekleyebilir, yılbaşı ruhunu stilinize yansıtabilirsiniz.

Defacto Yılbaşı Temalı Geyik Nakış Detaylı Düşük Omuzlu Triko Kazak 129,99 TL





Pull & Bear Patchwork Yılbaşı Temalı Kazak 449,95 TL





H&M Jakarlı Triko Kazak 249 TL





Bershka Mickey Mouse Yılbaşı Dik Yaka Sweatshirt 449,95 TL





Defacto Yılbaşı Temalı Düşük Omuzlu Triko Kazak 119,99 TL





Pull & Bear Karavan Desenli Yılbaşı Temalı Kazak 399,95 TL





H&M Jakarlı Triko Kazak 249 TL





Defacto Yılbaşı Temalı Düşük Omuzlu Triko Kazak 119,99 TL





Pull & Bear Örgü Jakarlı Yılbaşı Temalı Yaka Kazak 449,95 TL





H&M Jakarlı Triko Kazak 249 TL





Bershka Mickey Mouse yılbaşı sweatshirt 449,95 TL





Defacto Yılbaşı Temalı Düşük Omuzlu Triko Kazak 119,99 TL