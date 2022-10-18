Son dönemde yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiren Tarkan, dün 50. yaşına bastı. Megastar lakaplı şarkıcının doğum gününü kutlayan isimler arasında Cem Yılmaz da vardı. 5.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı kareyle ünlü şarkıcının yeni yaşını kutlayan Yılmaz, gönderisine şu notu düştü:

“Nice yıllar kral… Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın, bizimle hep güzellikleri paylaştın. Bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın. Hep ferahlık, mutluluk, moral verdin. Sen çok yaşa Tarkan…”