2020 mart ayında başlayan Covid-19 pandemisi hayatlarımızı oldukça etkiledi. Ne yazık ki Covid-19 sona yaklaşırken yeni bir virüs alarmı verildi. Maymun çiçeği şimdiye kadar 14 ülkede görüldü. DSÖ, vaka sayılarında artış beklediğini açıkladı. Detaylara birlikte bakalım.

Maymun çiçeği semptomları 2-4 hafta sürüyor

Çiçek ve maymun çiçeği virüsleri aslında birbirine benziyor. Bu yüzden çiçek aşısı olan kişiler maymun çiçeğine karşı biraz da olsa koruma altında. Bu virüs Afrika’nın yağmur ormanlarında yaşayan hayvanlarda bulunuyor. Virüsün buraya seyahat edenler tarafından yayıldığı düşünülüyor.

Maymun çiçeği virüsünün semptomlarını şu şekilde sıralayabiliriz: yorgunluk, ateş, deride döküntü, baş ağrısı ve ateş. Semptomlar başladıktan 2-4 hafta sonra kayboluyor. Ancak semptomlar ortaya çıktığında bir doktora görünülmesi gerekiyor. Vücuttaki lezyonlar, döküntüler ve vücut sıvıları ile virüs bulaşabiliyor.

Ölüm oranları %3-6 arasında

Virüs yabani hayvanlarda bulunduğu için doğal yaşam alanı dışına yayılmakta zorlanıyor. Virüsün yayılması için sürekli olarak yakın temasta bulunulması gerekiyor. Maymun çiçeğinin çoğunlukla cinsel ilişki sırasında bulaştığı söyleniyor. Tespit edilen vakaların çoğunun biseksüel ve erkek olduğu görülüyor.

Bulaşıcılığının yüksek olduğu düşünülmüyor

Maymun çiçeği virüsünün karantina başlatması olasılığının oldukça düşük görüldüğü söyleniyor. Uzmanlar, virüsün yeni bir pandemi yaratmasının oldukça zor olduğunu ancak yine de yeni bir Covid-19 olmaması için hemen harekete geçmek gerektiğini söylüyor.

Gerekli tedbirler alınırsa maymun çiçeğinin kendi kendine yok olacağı düşünülüyor

Uzmanlar, vakalar arasında ilişki bulamadı bu nedenle insandan insana bulaştığı kesin değil. Aynı zamanda çiçek virüsü ile benzer olduğu için aşı ve tedavi yöntemlerinin mevcut olduğu biliniyor. Bu nedenle henüz endişelenecek bir şey yok denebilir. Ancak yaz ayındaki festivallerin virüsün yayılma hızını arttırabileceği konusunda uyarı yapılıyor.