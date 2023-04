Yeni Street Fighter filmi için hazırlıklar başladı. Son olarak Talk to Me’yi yönetmiş olan Danny ve Michael Philippou ikilisi, yeni oyunu uyarlamasının yönetmeni olacak.

Japonya merkezli video oyun şirketi Capcom, son yıllarda aralarında Resident Evil, Mega Man, Devil May Cry ve Monster Hunter’ın da bulunduğu bir dizi zamansız video oyunu üretmesiyle tanınıyor. Ancak hayranların Japon şirketini kesinlikle hatırlayacakları bir oyun, 1987’deki ilk çıkışından bu yana uzun süredir oyun endüstrisinin temelini oluşturan Street Fighter.

Popüler video oyununun hayranları, Street Fighter film uyarlamasının geliştirilmekte olduğu duyurusuyla yıllar sonra bir kez daha ikonik karakterleri beyaz perdede görme imkânına sahip olacaklar. Legendary Entertainment’ın kısa süre önce serinin haklarını satın almıştı. Şimdi de The Hollywood Reporter‘ın haberine göre, Talk to Me filminin yapımcıları Danny Philippou ve Michael Philippou yeni uyarlamayı yönetmek üzere görüşmelere başladı.