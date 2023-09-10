Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’ın ‘İnci Taneleri’ dizisinde rol alacak. 20 yıl aranın ardından ekranlara dönen Erdoğan’ın hem yazıp hem başrolünde oynayacağı yapımın yanı sıra Ergüçlü, Funda Eryiğit ile sahneye çıktığı ve oldukça ilgi gören ‘Timsah Ateşi’ oyununa ara vermeden devam edecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Güzel oyuncu, bu iki işi haricinde yeni bir reklam anlaşmasına da imza attı. Bir markanın yeni yüzü olan Hazar Ergüçlü, kamera karşısına geçti.

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