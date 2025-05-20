Her hafta kitap raflarında yeni bir hareketlilik yaşanıyor. Yayıncılar, farklı türlerde ses getirecek yapıtları okurlarla buluşturuyor. Kimisi bir yazarın uzun zamandır beklenen eseri, kimisi sessiz sedasız gelip kalıcı izler bırakacak nitelikte. Bu hafta da romanlardan araştırma kitaplarına, denemelerden anılara uzanan geniş bir yelpazede yenilikler söz konusu. Sayfaların arasında kaybolmayı sevenler için zengin bir seçki var. Göz atmaya değer birçok kitap sizi bekliyor.

Kurt Geldi / Hüseyin Hakkı Kahveci

Yugoslav lider Tito’nun ölmeden önce Anadolu’ya yüklediği kader mesajı, bugün çok daha anlamlı: “Bu topraklar yalnızca tarih yazmadı, geleceği de şekillendirecek bir koda sahipti. Türk milletinin bilinçaltına işlenmiş kültürel miras, gerektiğinde devreye giren bir iradeyle, Seçilmiş Olan’ı ortaya çıkarır. Gökbörü’nün izinden gelen Asil Kan, yalnızca devlet yönetmek için değil, devlet kurmak için sahneye çıkar.” Bu kitap, Atatürk’ten sonra tarihsel görevle gelen Beklenen Adam’ı, Kırmızı Kitap’ın izleriyle ve kadim sırlarla anlatıyor. Altın Soy’un kardeşleri… Atakurt’tan Atatürk’e, Atatürk’ten Atabey’e: “Kurt geldi. Mühimdir, vakit tamam.”

Peter Pan / J. M. Barrie

J. M. Barrie’nin zamansız klasiği, Genç Destek Yayınları İngilizce özel baskısıyla okurlarıyla buluşuyor. Tüm zamanların en sevilen çocuk edebiyatı eserlerinden biri olan Peter Pan, Genç Destek Yayınları etiketiyle Türk okurlarının hayal gücüne bir kez daha kanat açıyor. Özlem Esmergül’ün genel yayın yönetmenliğinde ve Cansu Poyraz Karadeniz’in editörlüğünde hazırlanan bu özel baskı, hem çocukların hem de çocukluk hayallerine sarılan yetişkinlerin kalplerine dokunacak bir anlatım sunuyor. J. M. Barrie’nin yarattığı büyülü dünyada Peter Pan, Wendy, Tinker Bell, Kayıp Çocuklar, Kaptan Hook ve asla büyümek istemeyen Neverland’in renkli karakterleri bir kez daha sayfalardan uçarak geliyor.

Time Machine / H.G. Wells

H. G. Wells’in bilimkurgu klasiği, Genç Destek Yayınları ile raflarda! Bilimkurgunun kurucu isimlerinden H. G. Wells’in efsane eseri “Zaman Makinesi”, Genç Destek Yayınları etiketiyle yeniden orijinal dilinde okurlarla buluşuyor. Zaman Makinesi, sadece bir zaman yolculuğu anlatısı değil; insanlığın evrimini, toplumsal yapıları, teknolojinin insan üzerindeki etkilerini ve geleceğe dair karanlık öngörüleri sorgulayan bir başyapıt. Zaman Yolcusu, icat ettiği makineyle 800.000 yıl sonrasına gider. Orada insanlığın ikiye ayrıldığını görür: yüzeyde yaşayan Eloiler, yeraltında yaşayan Morlocklar… Wells, bu iki toplumu kullanarak sınıf ayrımı, üretim-tüketim ilişkileri ve insanın doğayla olan mücadelesine dair derinlikli bir toplumsal eleştiri sunar.