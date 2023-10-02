Güzellik ve cilt bakımı dünyasında, mükemmeliyet, yenilik ve sürdürülebilirliği sürekli bir arada sunan tek bir isim var: Oriflame. 1967 yılında Jonas ve Robert af Jochnick tarafından kurulan Oriflame, bir sosyal satış firması olarak küresel çapta 60’dan fazla ülkede faaliyet göstermeye ve bütünsel güzellik anlayışını paylaşmaya devam ediyor.

Mükemmeliyetin Mirası:

Kaliteye olan bağlılığı, Oriflame’in başarısının temelinde yatıyor. Şirket, en kaliteli doğal malzemeleri son teknolojiyle bir araya getirerek görünür ve kalıcı sonuçlar sunan ürünler üretiyor. Bu mükemmeliyet anlayışı, Oriflame’in kültürünün bir parçası ve onu diğer markalardan ayırıyor. 50 yılı aşkın süredir, dünyanın her yerinden kadınların ve erkeklerin hayallerini gerçekleştirmeleri için onları güçlendiriyor ve kendi eşsiz tarzlarını yansıtmalarına destek oluyor, dünya genelinde çeşitli yardım amaçlı projeleri destekliyor, güzellik konusunun ötesinde pozitif bir etki yaratıyoruz.

Sürdürülebilir Bir Vizyon:

Sürdürülebilirlik, Oriflame için bir öncelik. Şirket, doğal özlerden çevre dostu ambalajlara kadar çevresel etkisini en aza indirmeyi hedeflemek için çalışıyor.

DAHA GÜÇLÜ, DAHA HIZLI VE DAHA NAZİK

Oriflame’in en son yeniliği olan Novage+, cilt bakımında büyük bir adımı temsil ediyor. Novage+ cilt bakım serisi, birbirleriyle ve cildin kendi biyolojik işlevleriyle uyum içerisinde çalışan Biyo Aktive Edici Teknolojilere sahiptir. Bu teknolojiler sayesinde doğaya ve cildinize karşı NAZİK olurken cilt tipiniz ne olursa olsun daha GÜÇLÜ ve HIZLI sonuçlar sağlar.

Novage+’ın Arkasındaki Teknoloji

Novage+, cildinizin kırışıklık görünümünü azaltmak ve sıkılığını artırmak için özenle geliştirilen 11 Biyo Aktive Edici Teknolojiden faydalanarak sadece 2 hafta içinde size klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar sunar. Oriflame’ın uzman bilim insanları ve dermatologları tarafından geliştirilen bu ileri teknolojiler, cildin kendini onarma, yeniden yapılandırma ve güçlendirme yeteneğini etkinleştirir. Kolajen üretimini hızlandırma, hücresel yenilenmeyi teşvik etme ve cilt bariyerini güçlendirme gibi birçok etkiye sahip olan Novage+ cilt bakımı inovasyonunun doruğunu temsil ediyor.

Novage+’ı seçerek, yalnızca bir cilt bakım rutini seçmiyorsunuz; cildinize iyi bir bakım yapmanın verdiği güveni seçiyorsunuz. Sadece 4 adımda üstün bir cilt bakım performansı sunan Novage+ rutinini her gün günde 2 kez uygulayarak daha hızlı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Kendi benzersiz güzelliğinizi kutlamak için bize katılın ve Novage+ ile cildinizin sınırsız potansiyelini keşfe çıkın.

Güzellik, sürdürülebilirlik ve inovasyonu kusursuz bir şekilde bir araya getiren yeni Novage+ serisi ile yeni bir size merhaba deyin!