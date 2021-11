Yeni moda analog kameralar

Analog kelimesinin sözlük anlamı; devamlı değişen bir akış halinde bulunan veriler, sabit değeri olan bir şeylerdir. Analog kamerayla çekilmiş her hangi bir fotoğrafın her şeyi size aittir, kameraya filmi koyduğunuz andan filmi geri sarıp banyolattığınız ana kadar her şey tamamen büyük bir bilinmezlik aslında. İstenilen her şeye anlık ulaşabildiğimiz bir dünyada yaşarken bazen kontrolün elde olması gerçekliğin en ham halini bizlere sunuyor.

Fotoğraf: Zeynep Kerpişçi

Kamera ve Film Modelleri

Günümüzde bir çok çeşit analog kameraya ulaşabiliriz, en çok tercih edilen 35mm’lik kameralardır fakat 55mm ve 12mm’lik de kameralar mevcuttur. Pozlama; yani ISO (ya da ASA), diyafram ve enstantane ayarları manuel veya otomatik ayarlanabilen kameralar vardır. Otomatik ayarlanan kameralara kompakt fotoğraf makinesi denir. Klasikleşmiş Canon ve Nikon kameraları dışında Japon markası kameralar en dayanıklı ve uzun ömürlü kameralardır. Analog fotoğrafçılığa yeni başlayanlara kompakt kamera önerilir. Kameralar gibi içine takılan filmlerinde bir çok çeşidi vardır, örneğin 36 pozluk, 24 pozluk veya siyah beyaz fotoğraf çeken filmler mevcuttur. Seçtiğiniz filmler ayrıca fotoğrafların renk tonlarında da etkilidir. Sıcak alt tonları belirginleştiren veya doğal renkleri yansıtan filmler olarak değişiklik gösterebilir.

Fotoğraf: Zeynep Kerpişçi

Peki ayarları nasıl yapılır?

Filmi kameraya yerleştirdikten sonra pozlama üçgeni denilen ayarlar yapılır, yani ISO (ya da ASA), diyafram ve enstantane. Eğer kameraya takılan film 200 ISO ise ona göre ayarlanır. Enstantane ise kameranın sensörüne diyaframdan düşen ışık miktarını ayarıdır, hızlı ve yavaş anları fotoğrafa olması gerektiği gibi yansıtmak demektir. Diyafram; ışığın yoğunluğunu ayarlamak demektir, kameranın üzerinde bulunan f harfi ile diyafram değeri gösterilir. Başta anlaması güç gelen hatta matematik işlemlerine benzeyen pozlama ayarları, alıştırma yaptıkça rutin bir eyleme dönüşecektir. Tabii rutine dönüşme yolunda bir kaç hatalar yapılması, filmler yakılması normaldir.

Fotoğraf: Zeynep Kerpişçi

Bir kaç püf nokta..

Kameraya film takıldıktan sonra kamera tekrar açılmaz, ışık gördüğü anda film yukarıdaki fotoğraf gibi yanar. Eğer bir problemden dolayı kamera açılması gerekiyorsa tamamen karanlık bir ortamda açılabilir.

Farklı kameralar, farklı filmler deneyerek hatta farklı yöntemler deneyerek öğrenilen analog fotoğrafçılığı gün geçtikçe sosyal medyada da sık sık önümüze çıkıyor. İstanbul, Sirkeci’de bulunan Hayyam Pasajı ve etrafında bulunan kamera dükkanlarında analog fotoğrafçılık ile ilgili aradığınız her türlü bilgiye, kameraya ve filme ulaşabilirsiniz.