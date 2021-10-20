Yeni Menü Yeni Sayı!

L’officiel Hommes dergisinin Sonbahar 2021 tarihli 30. sayısı, Nişantaşı’nın en ünlü mekanlarından Must’ın yeni menüsüyle kutlandı.

L’officiel Hommes dergisinin imtiyaz sahibi Ebru Alişan ve derginin yayın yönetmeni Bağlan Keskin’in de hazır bulunduğu gecede, moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de vardı. Sanat, iş ve sosyal medya camiasından ünlü simaların da katıldığı görkemli kutlamada, Yasemin Sakallıoğlu, Elçin Sangu, Pelin Kaya, Cüneyt Akeroğlu gibi isimler de boy gösterdi.