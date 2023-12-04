Bu hafta o kadar güzel kitaplar çıktı ki, hepsini okumak isteyeceksiniz. Bu hafta çıkan ve hayatımıza giren, kesinlikle okumamız gereken kitapları listeledik, keyifli okumalar! İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

Kırk Dokuz / Zeynep Yavuz

Bir umut 49 yıl yaşar mı? Bir insan 49 yıl birini bekleyebilir mi? Geri dönmesi imkansız sanılıyorken onu beklememek suç mu? Aşkta suçlu diye bir şey var mı? Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kırk Dokuz, Türkiye’nin doğusunda yaşanan askeri zorlukları gündeme getirirken, onların anlatılmayan duygusal hayatlarında bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Zeynep Yavuz’un kaleme aldığı Kırk Dokuz, Destek Yayınları etiketiyle şimdi tüm kitapçılarda.

Ne İstersen Değil Neysen Onu Çekersin / Ayşe Tolga

Yazar Ayşe Tolga, İyilik Sende, Titreşimini Yükselt Hayatın Değişsin, Bereket Sende adlı kitaplarının ardından Ne İstersen Değil Neysen Onu Çekersin ile Kuantum fiziğinin kapılarını okuyucu için aralayarak, yaşamlarımızın aslında Kuantum dinamiklerinin temel yasaları üzerine kurulu olduğunu bizlere hatırlatıyor. Tezahür Ustalığı , zihniyet ve vizyon oluşturma tekniklerinin inceliklerini öğreterek, her birimizin içinde gizlenmiş sonsuz potansiyelleri nasıl harekete geçireceğimizi açıklıyor.

Yazar Ayşe Tolga, okura sadece teorik bilgiler vermiyor aynı zamanda okura özel niyet ve vizyon oluşturma egzersizleri, meditasyonlar ve uygulamaları QR kodlu olarak kitapta sunuyor. Ayşe Tolga’nın yazdığı Ne İstersen Değil Neysen Onu Çekersin tüm kitabevlerinde.

Eril, Dişil ve Ötekiler / Baha Batıkan

İnsanlık tarihi boyunca bedenler, günahkâr ve kutsal olarak farklı muameleler görmüştür. Öyle ki bunun izleri mitolojiden sanata, dinlerden tarihe dek her alana sızmıştır. Cinsellik adı altında toplanan bu izler, içinde erilin gücünü, yüceltilmesini, dişilin dışlanmasını, baskılanmasını, metalaştırılmasını ve nihayetinde şeytanlaştırılmasını, ötekilerin yok sayılmasını ve lanetlenmesini taşır ve aslında bunlar tümüyle iktidarın tutumunu yansıtır.

Tarihin üstü örtülen, konuşulmayan ama bu sessizliğiyle dahi çığlık çığlığa bağıran karanlık kuytusunda neler gizlenmiştir? Bastırılmaya ve yok sayılmaya çalışılan aslında nedir? Arkeolog ve Eskiçağ Tarihçisi Baha Batıkan mağaraların karanlığından sarayların has odalarına dek örtülüp saklanan bedenin, cinselliğin, günah ilan edilenin tarihinde derin ve meydan okuyucu bir kazıya götürüyor bizleri. Günah, kutsal ve tabu olanın içinde çıktığı bu “tehlikeli” yolculukta, bugün içine hapsolduğumuz zihniyetin ilmek ilmek nasıl dokunduğunu, cinselliğe bakışın tarihimizi ve bugünümüzü nasıl şekillendirdiğini, nefes kesici, titiz ve sansürsüz bir anlatımla gün ışığına çıkarıyor.