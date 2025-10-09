Yeni bir haftaya, yeni hikâyelerle başlıyoruz. Raflarda yerini alan kitaplar; edebiyat, araştırma, deneme ve biyografi türlerinde okurlara zengin bir seçki sunuyor. Her biri farklı bir dünyaya kapı aralayan bu eserler, hem merak uyandırıyor hem de ilham veriyor. Kitap dünyasının nabzını tutmak isteyenler için haftanın dikkat çeken kitaplarını derledik.

Kahramanın Doğuşu: Kartallar Efsanesi 1 / Jin Yong

Asya’nın en çok okunan yazarlarından Jin Yong’un kült serisi “Kartallar Efsanesi”, Athica Yayınları etiketiyle Türkçede yeni bir çağ açıyor. 20.yüzyıl Çin edebiyatının en etkileyici kalemlerinden biri olan Jin Yong, bu romanında imparatorlukların çöküşü, onurun yeniden inşası ve dövüş sanatlarının büyüleyici dünyasını destansı bir dille anlatıyor. Okuru 12. yüzyıl Çin’ine götüren bu ilk ciltte, iki kahramanın doğumu, intikam yemini, aşk, sadakat ve ihanet iç içe geçiyor. “Kahramanın Doğuşu”, yalnızca bir dövüş sanatları hikayesi değil aynı zamanda adaletin, direnişin ve insan onurunun romanı. Serinin milyonlarca okura ulaşan bu ilk halkası, Doğu’nun Tolkien’i olarak anılan Jin Yong’un mitik evrenine unutulmaz bir giriş sunuyor.

Atatürk’ün Sırdaşı / Yaşar Gürsoy

Atatürk, çocukluk, okul ve cephe arkadaşlıklarına her zaman büyük değer verdi. Fuat Bulca da, Nuri Conker ve Salih Bozok gibi onlardan biriydi. Atatürk’ün gizli nikâh tanığı, sırdaşıydı. Aynı mahallede büyümüşlerdi. Atatürk, kendisine “kardeşim”, Fuat Bulca da Zübeyde Hanım’a “ana” diye hitap ederdi. Ulu önderin üvey babasından ötürü akrabasıydı…

Hapisteki İkinci Abdülhamit’in muhafızlığını üstlendi. Atatürk ile Trablusgarp, Çanakkale, Doğu, Güneydoğu ve Suriye’de bizzat omuz omuza savaş verdi, Kurtuluş Savaşı’nda mücadele etti. Türk Hava Kurumu ve Türk havacılık sektörünün gelişiminde yöneticilikler yapan Fuat Bulca, İş Bankası’nın, Anadolu Sigorta’nın, Türk Eğitim Derneği’nin de kurucu üyeliklerinde bulundu. Bu kitapta okuyacaklarınız bir milletin doğuşu, bir ulusun temeli atılırken yaşanan zorluklar, verilen mücadeleler ve fedakârlıklardır. Gerçek bilgi ve belgelere yer verilen kitap tarihi bir kronolojik izlektir…

Ev Cadısı 1 / Delemhach

Delemhach imzalı “Ev Cadısı”, büyüyle yoğrulmuş mutfağında hem ruhu hem sofrayı iyileştiren bir cadının hikayesini anlatıyor. Dünyada milyonlarca okura ulaşan, fantastik edebiyatın son yıllardaki en sıcak ve büyüleyici örneklerinden biri olan “Ev Cadısı” (The House Witch) serisinin ilk kitabı, şimdi Athica Yayınları etiketiyle Türkçede okurlarla buluştu. Kılıçların değil, kaşıkların konuştuğu bu büyülü dünyada kahramanımız Finlay Ashowan, sihriyle sadece yemekleri değil, kalpleri de iyileştiriyor. Sıcak atmosferi, mizahı ve umut dolu hikayesiyle “Ev Cadısı”, klasik fantastik romanlardan farklı olarak iyiliğin, dostluğun ve içsel gücün öyküsünü sunuyor.

Konuşmamız Lazım / Gökçen Erdoğan – Selin Yiğit İpek

Cinselliği konuşmanın hâlâ tabu sayıldığı bir toplumda, ebeveynlerin çocuklarıyla bu konularda nasıl iletişim kurabilecekleri üzerine yazılmış “Konuşmamız Lazım”, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Doç. Dr. Gökçen Erdoğan ile nöropsikoloji alanında uzman Psikolog Selin Yiğit İpek, çocukluk döneminden ergenliğe kadar uzanan gelişim süreçlerinde cinsel eğitimin neden ertelenmemesi gerektiğini anlatıyor. Ebeveynlere, öğretmenlere ve çocuklarla çalışan tüm yetişkinlere hitap eden bu kitap; doğru bilgiyi, empatiyi ve bilimin ışığını birleştiriyor.

Kitap, çocuklarda cinsel farkındalığın nasıl geliştiğini, “ilk sorulara nasıl yanıt verileceğini”, “mahremiyet bilinci nasıl kazandırılır” ve “cinsiyet rolleri ile başa çıkmak” gibi konuları örneklerle açıklıyor. Ayrıca istismar, yönelim, beden farkındalığı ve ebeveyn rehberliği gibi hassas alanlarda bilimsel ve duygusal dengesi korunan yeni bir yaklaşım sunuyor. Erdoğan ve Yiğit İpek’e göre, cinsel eğitim yalnızca bir “ders” değil, çocuğun bedenini, sınırlarını ve değerini tanıma sürecidir. Kitap, her yaş grubu için örnek sorular ve cevaplar içerirken, “nasıl konuşacağımızı bilemediğimiz konuların sadece susarak çözülmeyeceğini” hatırlatıyor.