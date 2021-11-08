Yeni dizi ‘Kulüp’te Barış Arduç ve Asude Kelebek’in sahneleri olay oldu

Başrollerini Barış Arduç, Gökçe Bahadır ve Asude Kelebek’in paylaştığı Netflix Türkiye yapımı olan yeni dizi ‘Kulüp’ seyircisiyle buluştu. 1955 yılının İstanbul’unda geçen dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay Tan yaparken, oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kelebek, Salih Bademci, Metin Akdülger gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.





6 bölümlük ilk sezonunu dijital içerik platformu Netflix’te yayınlayan dizi, Barış Arduç ve Asude Kelebek’in sahneleriyle gündem oldu. Dizide birbirlerine aşık olan Fıstık İsmet (Barış Arduç) ile Raşel (Asude Kelebek) yakınlaşma sahneleri, ikilinin takipçileri tarafından sosyal medyada çok konuşuldu