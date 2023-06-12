Pastel Film imzası taşıyan ‘Dilek Taşı’ dizisi sete çıkmak için gün saymaya başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Perihan Savaş gibi isimler rol alacak. Can Sinan‘ın kaleme aldığı, Altan Dönmez‘in ise yönetmen koltuğunda oturacağı projede Hazal Subaşı‘nın partnerine hayat verecek oyuncu açıklandı.

Son olarak dijital platformda yayınlanan ‘Merve Kült’ filminde Anıl karakterini canlandıran ve performansıyla beğeni toplayan Ozan Dolunay, ‘Dilek Taşı’ dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Yakışıklı oyuncu Subaşı’nın hayat vereceği Figen’in minibüs şoförlüğü yapan sözlüsü Kenan rolüyle izleyici karşısına çıkacak.