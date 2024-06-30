Hikayesi Erdem Semiz’e, çizimleri ise Fırat Soydan’a ait olan “Boza – İki Şehrin Narası” cesaret, dostluk ve macera dolu bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Huzursuzluğun kol gezdiği Üç Ağaç Yarımadası’nda, artan suç oranları nedeniyle doğup büyüdüğü şehri terk etmeye başlayan insanlar, hava karadığında sokağa çıkamaz hale gelir. Şehir sakinleri kendi başlarının çaresine bakmak zorundadır. Ancak kökleşmiş çeteler ve tehlikeli suçlularla uğraşmak sanıldığı kadar kolay değildir.

Beş cengaver bozacı; Çakır, İpsiz, Tıfıl, Arif ve Hacı Bey suçla mücadele ederken gizli kahramanlara evrilerek günümüze kadar gelecek bir kahraman teşkilatı inşa edeceklerdir.

Kahraman bozacıların “Bozaaaa!” naraları artık sadece bir satış yöntemi değil, mahalle sakinlerine güven veren, çetecilere ise korku salan bir haykırıştır. Eğlenceli ve düşündürücü hikayesi, büyüleyici çizimleriyle “Boza” genç okurları kendine hayran bırakacak. Kaçırmayın!