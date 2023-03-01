Pandemi dönemiyle birlikte evde kaldığımız süre boyunca cilt bakım rutinlerimize daha çok önem vermeye ve kullandığımız ürünlere daha çok dikkat etmeye başladık. Bazen cildimize uygun olup olmadığını bilmediğimiz halde akım diye çıkan yeni güzellik rutinlerini denedik. Geçtiğimiz aylarda ise Amerika’da yaşayan ve TikTok hesabından Skin Cycling trendi ile tanıdığımız dermatolog Whitney Bowe, cildi hassas ve sivilce problemi yaşayan kişiler için geliştirdiği yeni cilt bakım rutini ile dikkatleri üzerine topladı.

4 günlük rutinle ve belirli bir sıraya göre uygulanan Skin Cycling trendi, cildi canlandıran, iyileştiren ve yenileyen etkisinden dolayı TikTok, Instagram ve Pinterest gibi uygulamalarda kısa sürede oldukça popüler oldu. Dermatolog Whitney Bowe, sosyal medya hesaplarından Skin Cycling cilt bakım trendini uygulayan kişilerin öncesi ve sonrası görüntülerini ve nasıl sonuçlarla karşılaştığını paylaşarak aslında bizlere az ve öz cilt bakım ürünleriyle cildi yıpratmadan ve hasar vermeden cilt onarımının gerçekleşebileceğini gösterdi.

Bizde sizler için Skin Cycling rutininde kullanılan ürünleri ve uygulama adımlarını araştırdık.

1.Gece: Eksfoliasyon

Skin Cycling rutini boyunca her zaman yüzünüz temiz olmalıdır. Dr. Bowe, yüzünüzü temizledikten sonra eksfolyant içeren bir peeling ürünü kullanılmasını öneriyor. Tercih edeceğiniz eksfoliasyonlar, cildi ölü derilerden arındırmaya yardımcı olacaktır. Seçilen ürünün çerisinde yer alan taneciklerin cilde zarar vermeyeceğinden ve kullandığınız ürünün ciltte tutma sürenize de dikkat etmeyi unutmamanız gerektiğinin altını çiziyor. Peeling uygulamasından sonra nemlendiricinizle 1’nci gecenizi tamamlayabilirsiniz.

2.Gece: Retinoid

Skin Cycling rutininin olmazsa olmazı tabii ki de ilk önce cildi temizlemektir. Cildi temizleyerek 2’nci geceye hazırlanın. Daha sonra yüzünüzdeki çizgilerin, sivilcelerin ve kırışıkların görünümünün azalmasına yardımcı olacak retinolü cildinize küçük bir miktar sürerek uygulayın. 2. günün en son adım ise cilt tipinize uygun nemlendiriciyi tüm yüzünüze uygulayın.

3. ve 4.Gece: İyileşme

Cilt rutininin 3’üncü ve 4’üncü günün gecesinde ise cildinizin kendine gelmesi için nemli yüzünüze uygulayacağınız yüz temizleyicilerle ve serumlarla cildinizi onarmaya ve nemlendirmeye hazırlayabilirsiniz.

Her cilt tipine uygun bu döngüyü beşinci günde tekrarlayarak cildinize ne kadar iyi geldiğini cilde hasar vermeden cilt onarımı yapmanın kolay olduğunu ve az ürün ile çok verim alabildiğinizi gözlemleyebilirsiniz.

Ece Dilan Atar

İlginizi çekebilir: