Kitaplarla dolu bir hafta sizi bekliyor! Yepyeni hikâyeler, ilham verici fikirler ve ufkunuzu genişletecek eserler bu haftanın raflarında yerini aldı. Her biri farklı bir dünyaya açılan bu kitaplar, okuma keyfinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır. Haydi, bu hafta okuyacaklarınıza bir göz atın ve kendi favorinizi seçin!

Gizli Yaralar / Esra Ezmeci

Psikoloji alanında çok satan eserleriyle tanınan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci’nin yeni kitabı “Gizli Yaralar” Destek Yayınları etiketiyle okurlarla buluşuyor. İnsan ruhunun derinliklerine inen, duygusal şemalar ve psikolojik travmalar üzerine etkileyici analizler sunan “Gizli Yaralar”, bireylerin geçmişten gelen kalıpları fark etmelerine ve bu kalıpları dönüştürerek yeni bir hikâye yazmalarına rehberlik ediyor.

Ezmeci, kitabında insanların yaşamlarını zorlaştıran ve sürekli tekrar eden döngülerden kurtulabilmeleri için çeşitli terapi yöntemleri ve uygulamalar sunuyor. “Gizli Yaralar”, okuyuculara psikolojik farkındalık kazandırarak, özgüven geliştirme, korkuları aşma ve sağlıklı ilişkiler kurma konusunda yol gösteriyor.

Haydi Bebekler Sofraya / Nil Sarıçiçek – Goncafem Başçelik Tokgöz

Uzm. Dr. Nil Sarıçiçek ve Goncafem Başçelik Tokgöz tarafından kaleme alınan “Haydi Bebekler Sofraya”, bebek beslenmesi ve ek gıdaya geçiş süreciyle ilgili merak edilen tüm sorulara bilimsel ve pratik yanıtlar sunuyor. Destek Yayınları etiketiyle okurla buluşan eser, modern ebeveynlerin rehber kitabı olmaya aday.

Bebeklerin ek gıdaya geçiş süreci, yalnızca fiziksel beslenmeyle sınırlı değildir; aynı zamanda psikolojik, duygusal ve sosyal gelişimle de doğrudan ilişkilidir. “Haydi Bebekler Sofraya”, bu süreci bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, ebeveynlerin en doğru adımları atmasına yardımcı oluyor. Kitap sadece bebek beslenmesiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda modern ebeveynliğin psikolojik boyutuna da ışık tutuyor. Ebeveynlik stilleri, duygusal bağlanma süreçleri ve yeni nesil annelerin karşılaştığı zorluklar üzerine de kapsamlı bilgiler sunuluyor.

Kozmik Ritim – Âhenk / Ünal Güner

Ünal Güner, bireysel farkındalık, çakraların enerjisel dönüşümü ve içsel huzura ulaşma yollarını ele aldığı bu eserde, okuyucuya kendini tanıma ve hakikate ulaşma yolculuğunda eşlik ediyor. Kitap, çakraların kökenlerinden enerji merkezleri ve evren yasalarına, yaş döngülerinden kundalini uyanışına kadar birçok konuya ışık tutuyor. Ünal Güner, mistik öğretiler ve modern bilim ışığında çakraların ruhsal yolculukta nasıl bir köprü görevi gördüğünü açıklarken, insan bedeninin enerji merkezleriyle nasıl uyumlu çalışabileceğini detaylandırıyor.

Ünal Güner, “Âhenk” adlı eserinde okurlarına sadece teorik bilgiler sunmakla kalmıyor; aynı zamanda pratik uygulamalar, meditasyonlar ve farkındalık egzersizleriyle kendi iç dünyalarına dönmelerini sağlıyor. Kitap, insanın kendini tanıma sürecinde zihinsel, bedensel ve ruhsal boyutlarını nasıl dengeleyebileceğine dair kapsamlı bir rehber niteliğinde.

İlahi Fısıltı / Selin Alptekin

Destek Yayınları’ndan çıkan “İlahi Fısıltı”, insanın varoluşsal arayışını, kadim sırları ve geçmişin gölgelerinden günümüze uzanan mistik bir hikâyeyi harmanlıyor. Selin Alptekin, psikoloji ve tarih alanındaki derin bilgisiyle kaleme aldığı bu çarpıcı romanda, inanç, bilim, tarih ve insan psikolojisini benzersiz bir kurguyla birleştiriyor. “İlahi Fısıltı”, okuyucuyu hem manevi bir yolculuğa çıkarıyor hem de aksiyon ve gerilim dolu bir maceraya sürüklüyor. Romanın başkahramanı Ayşim, ailesinin geçmişine dair çözülmemiş sırların peşine düştüğünde, hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşir. Bilinmeyen örgütler, kaybolmuş el yazmaları, kutsal metinlerde saklı şifreler ve ölümle yaşam arasındaki ince çizgide ilerleyen bir macera…

Son İnsan Medeniyeti / Kubilay Aktaş

Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan “Son İnsan Medeniyeti”, insanın varoluşsal kodlarını, medeniyetin genetik şifrelerini ve modern dünyada anlam arayışını ele alan güçlü bir eser olarak okurlarla buluşuyor. Yazar Kubilay Aktaş, tarihin derinliklerinden günümüz toplumlarına kadar uzanan büyük soruları ele alarak, medeniyetin kökenlerine, insanın dünyadaki yerine ve hakikatin izini süren düşüncelere ışık tutuyor.

Felsefi, teolojik ve sosyolojik açılardan insanlık tarihine geniş bir perspektiften bakan kitap, okuru derinlemesine düşündüren bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. Kubilay Aktaş, okura hem bireysel hem de toplumsal düzeyde düşünmeye teşvik eden derinlemesine bir analiz sunarken metin boyunca Medeniyetlerin Vahiy ile İrtibatı, Adalet, Hakikat ve İnsanlık İlişkisi, Bireyin Kendi Yolculuğunda Hakikat Arayışı gibi konuları ele alıyor.

Karanlık Olan / Nikki St. Crowe

Fantastik kurgu ve karanlık romantizm türünün sevilen yazarı Nikki St. Crowe, Karanlık Olan ile okurları büyüleyici, tehlikeli ve tutkulu bir dünyaya davet ediyor. J. M. Barrie’nin klasik Peter Pan hikâyesine karanlık bir dokunuş ekleyen bu roman, güç savaşları, intikam duygusu ve yasak arzularla dolu nefes kesici bir macera sunuyor.

Var Olmayan Ülke’de Peter Pan sadece bir masal kahramanı değil, bir kral. Fakat gölgesini kaybettiğinde, içindeki en karanlık tarafı da kaybetmiş olur. Onu geri almazsa, adadaki dengeler bozulacak ve hem düşmanları hem de müttefikleri için her şey değişecektir. Darling, Pan’in dünyasına adım attığında sadece onun kurallarına uymakla kalmaz, kendi arzularını ve sınırlarını da keşfetmek zorunda kalır. Ancak Kaptan Hook’un, Ölüm Gölgesi’nin ve adanın kendisinin sakladığı sırlar herkes için tehlike arz etmektedir.