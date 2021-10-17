Daha Açık Giyeceğim Demişti Sözünü Tuttu! İşte Hande Yener’in Cesur
Yeni Batman Filminden Fragman Geldi
Dünyaca ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson’ın Batman karakterini canlandıracağı The Batman filminden yeni fragman yayınlandı. Alacakaranlık Efsanesi film serisindeki Edward Cullen rolüyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pattinson’ın The Batman filmi merakla bekleniyordu.
Oyuncu kadrosunda Paul Dano, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro ve Peter Sarsgaard gibi birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı The Batman filminin 4 Mart 2022’de vizyona girmesi planlanıyor.
İşte The Batman filminin yeni fragmanı: