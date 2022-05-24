Geçmişten günümüze estetik görünümümüzü varlığıyla bütünleyen saçlarımız yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte deniz ve güneşin etkisiyle yıpranmış ve sağlıksız bir hal alabilir ancak doğru bir saç bakım rutini ile saçlarınızı yazın yıldızı haline getirmek hiç de zor değil. İşte yeni başlayanlar için 5 adımda saçlara profesyonel ve sağlıklı bir görünüm kazandırabilecek saç bakım rutini ipuçları

1-Temiz içerikli şampuan kullanılmalı:

Öncelikle bakım rutinin en temel taşı saç yıkamadan başlayalım. Saçlar bilindiğinin aksine sık sık yıkanmamalı çünkü saçın kendi ürettiği yağ onu onarıp besleyen en önemli etkendir. İşte bu etkeni daha etkili hale getirmek için temiz içerikli şampuanlar kullanılmalıdır. İçeriğinde tuz, paraben ve alkol olan şampuanlar tercih edilmemelidir.

2-Her yıkamada durulanabilir saç kremi kullanılmalı:

İyi bir saç rutininde saça ihtiyacı olan nemi vermek çok önemlidir. Bu yüzden saçı temiz içerikli şampuanla yıkayıp, duruladıktan sonra yine temiz içerikli durulanabilir saç kremi uygulanmalı ve saç duş esnasında nemlendirilmeli.

3- Duştan sonra ıslak saça bakım yağı uygulanmalı:

Saçların ihtiyaç duyduğu nemi kaybetmemesi ve daha canlı, daha parlak görünmesi için bakım yağları rutinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Saçları kurutmadan önce uygulanacak olan yağ saça daha sağlıklı bir görünüm kazandıracaktır.

4-haftada 1-2 kez saç maskesi yapılmalı:

Saçın doğal şeklini alıp sağlıklı uzaması için yapılacak olan adımlardan biri ise saç maskesidir. Saç maskelerinin özellikle protein içerikli olması saçı güçlendirecektir. İster evdeki malzemelerden yapılan, ister kozmetik markaların maskeleri yapılarak saça kaybettiği protein geri kazandırılmalıdır.

5-Durulanmayan saç bakım kremi kullanılmalı:

Saçınızı dışarı çıkarken ister doğal halinde bırakın ister ısıtıcılarla şekillendirin hangi işlemi yaparsanız yapın mutlaka saç uçlarınıza durulanmayan saç bakım kreminizi sürmeyi ihmal etmeyin. Bu saçların gün içerisindeki koşuşturmacadan, kuruluktan kaynaklı oluşacak elektiriklenmeyi önleyerek saçlarınızı zararlı etkenlerden koruyacaktır.

Bu beş adım ile yapacağınız bu küçük saç bakım rutini sizi ve saçlarınızı sosyal hayatınızın yeni yıldızı yapacaktır.

Esma UÇAR