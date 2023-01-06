Ocak ayı içerisinde İstanbul’da sete çıkmaya hazırlanan Veda Mektubu dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar gibi başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda, Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Elif Çakman, Hazar Motan, Deniz Altan, Asya Kasap, Hande Eleman, Kerem Alp Kabul ve Elif Uslusoy gibi isimler de yer alacak.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu projenin senaryosu ise Gamestory hikayesinden esinlenildi edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Dizi, yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan aşıkların çocukları üzerinden yaşanacak hesaplaşmayı anlatacak.