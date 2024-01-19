Her seneye yeni başlangıçlarla, umutlarla ve planlara başlarız. Notlar tutar ya da dileklerle saatin on iki olmasını bekleriz. Senin de işinde çok disiplinli olduğunu biliyoruz. Peki, kendin için yeni yıla dair yaptığın planların ve koyduğun hedeflerin var mı? Kendinden neler bekliyorsun 2024 yılında?

2024 yılında yıllardır hayalini kurduğum şeyi gerçekleştiriyor olacağım. O yüzden kendimden beklentim çok fazla. Geçtiğimiz sene kendi kozmetik markamı kurmak için ilk adımı attım ve birçok şeyi somutlaştırmayı başardım. Ama 2024 yılıyla beraber çok daha zor bir süreç başlayacak. Bunun getirdiği tüm sorumlulukların bilincindeyim bu yüzden fiziksel ve mental olarak güçlü olmayı bekliyorum kendimden. Umarım yani.

Yeni yıla kimimiz evimizin dingin enerjisinde sevdiklerimizle; kimimiz de sabahın ilk ışıklarına uzanan partilerle girmeyi tercih ediyoruz. Senin için yılbaşının olmazsa olmazı nedir? Tüm bu istediklerinin gerçekleştiği ya da sende derin izler bırakan bir yılbaşı hatıran var mı?

Yılbaşında evde olmayı sevenlerdenim. Olmazsa olmazlarımdan biri de Avrupa Yakası’ndan yılbaşı bölümlerini izlemek. Aslında çok klasik bir şey daha var. Büyük, gösterişli bir yılbaşı ağacı kurup süslemeyi çok istiyorum. Küçükken olmamıştı büyüyünce kendim yaparım diyordum şimdi de 8 kediyle buna cesaret edemiyorum. Başımıza yıkarlar çünkü…

Evde veya dışarda olmak fark etmeksizin senin için makyajınla, saçınla ve kıyafetinle kusursuz bir yılbaşı stilinin karşılığı nedir?

Yılbaşı döneminin getirdiği o ışıltıyı, şıkırtıyı çok seviyorum. O yüzden parlamak diyebilirim. Bu kıyafetle de olabilir makyajla da olabilir.

Zaman aktıkça hayatın bize kattıkları kendimizi tanımlama ifadelerimizi de değiştiriyor. Arkadaşlıklara, ilişkilerimize ve hedeflerimize dair bakış açımız evrimleşiyor. Sen bu yıl kendini ifade ederken ki en belirgin değişimini ne yönde yaşadın?

Bu sene 25 yaşına girdim. Hala çok gencim biliyorum ama birçok şeye geç kaldığımı hissediyorum. Bu yüzden kendi isteklerime öncelik vermeye çalışıyorum. Hala tam başaramadım çünkü sorumluluk bilinci yüksek bir insanım ama en azından bunu sözlü olarak ifade edebiliyorum. ”Böyle yapacağım çünkü ben istiyorum!” Çalışmalarım devam edecek…

Bu yıl birçoğumuzun için acılarla, kayıplarla başa çıkmaya çalıştığı ve birçoğumuzun da paylaşmayı hatırladığı bir yıl oldu. Depremler, pandemiden arta kalanlar ve hayat koşuşturmacasını düşündüğümüzde sen bu yılı kendin için nasıl anlatırdın?

Yaşanan acıları dışardan görerek yaşadığım üzüntü, bu acıyı kendisi tecrübe etmiş insanlarla kıyaslanamaz. Ama çok fazla üzüldüm ve çaresiz hissettim. Hayal etmek istemediğim, empati yapmaktan korktuğum şeyler yaşandı. Bu yıl hatırlamak istemediğim bir sürü an ile dolu.

2024 yılını tamamlamış Şeyda’ya nasıl bir not bırakmak istersin?

Sonuç ne olursa olsun en büyük hayallerinden birine adım attığın için seni tebrik ederim. Her yorulduğunda nereden başladığını hatırla.

Röportaj Cansu Karakuş

Röportajın tamamı ALL Ocak 2024 sayısında!