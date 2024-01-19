Zaman aktıkça hayatın bize kattıkları kendimizi tanımlama ifadelerimizi de değiştiriyor. Arkadaşlıklara, ilişkilerimize ve hedeflerimize dair bakış açımız evrimleşiyor. Sen bu yıl kendini ifade ederken ki en belirgin değişimini ne yönde yaşadın?

Her konuda eskiye göre çok daha netim. Ne istediğimi ne istemediğimi hem yaş olarak hem de tecrübe olarak o kadar iyi bildiğim bir yaştayım ki. Bu da artık daha fazla şeye “hayır” diyebilme cesaretini getirdi bana.

Her seneye yeni başlangıçlarla, umutlarla ve planlara başlarız. Notlar tutar ya da dileklerle saatin on iki olmasını bekleriz. Senin de hem iş hem de özel hayatında çok özenli olduğunu biliyoruz. Peki senin kendin için yeni yıla dair yaptığın planların ve koyduğun hedeflerin var mı? Kendinden neler bekliyorsun 2024 yılında?

Her yıl, sene sonunda değil de sene başında hedef koyarım kendime. Bu hedefler her yıl değişir ve kendimce totemim de gerçekleştirmeden önce kimseye söylememek gerçekleştirdikten sonra da sadece kendi kendimi tebrik edip hepsi için kendime motivasyon hediyesi almaktır (gülüyor).

Yeni yıla kimimiz evimizin dingin enerjisinde sevdiklerimizle; kimimiz de sabahın ilk ışıklarına uzanan partilerle girmeyi tercih ediyoruz. Senin için yılbaşının olmazsa olmazı nedir? Tüm bu istediklerinin gerçekleştiği ya da sende derin izler bırakan bir yılbaşı hatıran var mı?

Hiç öyle bir anım yok ama yılbaşı gecesi muhakkak her dostum, kardeşim, annem babam için dilediğim ve önceden hazırladığım uzun bir mesaj vardır. Saat tam 00.00’da onlara tek tek bu masajları yollarım.

Evde veya dışarda olmak fark etmeksizin senin için makyajınla, saçınla ve kıyafetinle kusursuz bir yılbaşı stilinin karşılığı nedir?

Her ne olursa olsun ya aksesuarda ya makyajda ya da iç çamaşırında bile olsa bir yerde kırmızıyı yakalamak!

Bu yıl birçoğumuzun için acılarla, kayıplarla başa çıkmaya çalıştığı ve bir çoğumuzun da paylaşmayı hatırladığı bir yıl oldu. Depremler, pandemiden arta kalanlar ve hayat koşuşturmacasını düşündüğümüzde sen bu yılı kendin için nasıl anlatırdın?

Bu sene o kadar kotu şeyler yaşadık ki hem ülkemizde hem de dünyada. İnsanlara uzaktan da olsa yardım etmeye çalışırken o insanların çaresizliğini en derinden hissettim. O yüzden sadece ve sadece artık sağlıkla ilgili şeylere üzülmeye söz verdiğim bir yıldı benim için. Diğer şeyler düzelmiyorsa da zamanı değildir deyip bırakıyorum. Bilinçsel bir farkındalık oluşturdu bu bende. Gerçekten başka hiçbir şeyin önemi yok çünkü.

2024 yılını tamamlamış Selin’e nasıl bir not bırakmak istersin?

Yine çok iyi iş çıkardın!

Röportaj Cansu Karakuş

Röportajın tamamı ALL Ocak 2024 sayısında!