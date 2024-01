Zaman aktıkça hayatın bize kattıkları kendimizi tanımlama ifadelerimizi de değiştiriyor. Arkadaşlıklara, aşka ve hedeflerimize dair bakış açımız evrimleşiyor. Sen bu yıl kendini ifade ederken ki en belirgin değişimini ne yönde yaşadın?

Eski Nisa kafaya çok şey takardı ya da taktığını sanıyordu. İnsanlar ne söylüyor? Ailem ne söylüyor? Arkadaşlarım ne söylüyor? Ama şimdiki Nisa eski nisaya dönüp bakınca diyor ki “İyi ki her şeyi taktın bu kadar. Çünkü takmasaydın şuan olduğun kişi olmazdın. Ve iyi kim bu Nisa oldun.” Artık ne istediğimi bilen, hayallerinin ne olduğunu bilen, hayatta neyin önemli neyin önemsiz olduğunun kararını veren ve kime değer vermem gerektiğini öğrendiğim bir değişim yaşadım.

Yeni yıla kimimiz evimizin dingin enerjisinde sevdiklerimizle; kimimiz de sabahın ilk ışıklarına uzanan partilerle girmeyi tercih ediyoruz. Senin için yılbaşının olmazsa olmazı nedir?

Yılbaşına ben her zaman ailem ile girerim. O yüzden bu sene her zaman ki gibi doğdum yere Prag’a gideceğim ve her sene yaptığımız şeyleri yapacağız. Mesela, dedem vefat ettiği için yeni yılda 15 senedir Prag’da nehre gidip, nehirde dedem için mum yolluyoruz. Çünkü dedem Kanada’da vefat etti ve biz de bu yüzden nehirden denize, denizden okyanusu aşıp dedeme ulaşsın diye mum yolluyoruz. Sonra tüm ailem ile akşam yemeği yiyip birbirimize manevi değeri olan hediyelerimizi veriyoruz.

Ne olursa olsun yılbaşının bıraktığı manevi izlerle yeni seneye adım atarız. Sende iz bırakan veya unutamadığın bir yılbaşı hatıran var mı?

2007’de, dedem hasta olduğundan annem ve kardeşim Kanada’ya gitti. Ben babamla kalıp Türkiye’ye gelmiştim. Eğlenirken birden ağlamaya başladım, babam yanıma geldi ve dedemin yarım saat önce vefat ettiğini söyledi. Benim anım biraz kötü, bu yüzden sevdiklerinizin değerini bilin. Yeni yılda kimseye kırgın ve küs girmeyin.

Her seneye yeni başlangıçlarla, umutlarla ve planlara başlarız. Notlar tutar ya da dileklerle saatin on iki olmasını bekleriz. Senin de kendin için yeni yıla dair yaptığın planların ve koyduğun hedeflerin var mı? Kendinden neler bekliyorsun 2024 yılında?

2024’den hayatımdaki en büyük değişimi bekliyorum… Tekrar ülke değiştiriyorum! Amerika’ya taşınıp sonunda çocukluk hayalimi yaşayacağım ve hayal ettiğim iş olan mimarlığı yapacağım.

Bu yıl birçoğumuzun için acılarla, kayıplarla başa çıkmaya çalıştığı ve birçoğumuzun da paylaşmayı hatırladığı bir yıl oldu. Depremler, pandemiden arta kalanlar ve hayat koşuşturmacasını düşündüğümüzde sen bu yılı kendin için nasıl anlatırdın?

Belki ilk defa söyleyebilirim ki bu sene en az ağladığım sene oldu.

2024 yılını tamamlamış Nisa’ya nasıl bir not bırakmak istersin?

Helal olsun kızım, hiçbir şeyden korkmayıp okyanuslar aştın, ve ilk defa kendini dinlediğin için gurur duyuyorum (gülüyor).

Röportaj Cansu Karakuş

Röportajın tamamı ALL Ocak 2024 sayısında!