Zaman aktıkça hayatın bize kattıkları kendimizi tanımlama ifadelerimizi de değiştiriyor. Arkadaşlıklara, ilişkilerimize ve hedeflerimize dair bakış açımız evrimleşiyor. Sen bu yıl kendini ifade ederken ki en belirgin değişimini ne yönde yaşadın?

Hayatımdaki her türlü ilişkide her zaman çok net bir duruş sergiledim. Bu sene de aslında öyle geçti diyebilirim, ne istediğimi bilip hayatımı ona odaklı yaşamayı seviyorum. Bana iyi gelmeyen insanları hayatımdan çıkartıp, iyi ve kötüyü ayırt edip pozitifliğe yönelmek en doğrusu.

Her seneye yeni başlangıçlarla, umutlarla ve planlara başlarız. Notlar tutar ya da dileklerle saatin on iki olmasını bekleriz. Sen de bu kadar yoğun bir programı iyi bir şekilde yönetmeyi başaran biri olarak kendin için yeni yıla dair yaptığın planların ve koyduğun hedeflerin var mı? Kendinden neler bekliyorsun 2024 yılında?

Aslında hedeflerimizi hayal edip net bir şekilde kafamızda görselleştirmek bence hedefe yaklaşmanın en doğru şekli. 2024 için heyecanlıyım, benim için özel hayatımla ilgili büyük adımlar atacağım bir sene olacak. Her sene olduğu gibi ben de saatler 00.00’i gösterdiğinde sevdiklerimle samimi ve huzur dolu bir ortam hayal ediyorum. Yeni yılın ise hepimize öncellikle sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum.

Yeni yıla kimimiz evimizin dingin enerjisinde sevdiklerimizle; kimimiz de sabahın ilk ışıklarına uzanan partilerle girmeyi tercih ediyoruz. Senin için yılbaşının olmazsa olmazı nedir? Tüm bu istediklerinin gerçekleştiği ya da sende derin izler bırakan bir yılbaşı hatıran var mı?

Yeni yılı genelde seyahat edip farklı bir ülkede geçirmeyi tercih ediyorum. Seyahat etmek vizyonumu geliştiriyor ve ruhuma çok iyi geliyor. Ondan dolayı sakin ve güzel enerjilerle yeni yıla giriyorum. Benim için yeni yıl akşamları olmazsa olmazım şık pullu bir elbise ve güzel bir makyaj. Kendimi yılbaşını evde geçirdiğim seneler bile motive etmek için süslenirdim.

Evde veya dışarda olmak fark etmeksizin senin için makyajınla, saçınla ve kıyafetinle kusursuz bir yılbaşı stilinin karşılığı nedir?

Özellikle makyaj yeni yılda çok önemli bence. Geçmişteki makyaj deneyimim sayesinde farklı loklar yaratabiliyorum. Düz siyah bir elbiseye bile kırmızı bold bir dudak veya parlak bir göz makyajı, ıslak bir ten makyajı gibi. Hemen mood değişiyor ve şıklık ön planda oluyor. Aynı zamanda büyük aksesuarlar vazgeçilmezim. Yeni yıl akşamları kendimizi iyi hissedelim ve yeni bir seneye yüksek başlayalım.

Bu yıl birçoğumuzun için acılarla, kayıplarla başa çıkmaya çalıştığı ve birçoğumuzun da paylaşmayı hatırladığı bir yıl oldu. Depremler, pandemiden arta kalanlar ve hayat koşuşturmacasını düşündüğümüzde sen bu yılı kendin için nasıl anlatırdın?

Hepimiz için zor bir sene oldu, bunu ben de kabul etmeliyim. Çok acı dolu anlar izledik ve kendimizi çaresiz hissettiğimiz anlar çok oldu. Bu dönemlerde kendi içime dönüp sakinliğimi koruyup elimden ne geliyor diye bakıp yardım etmeye çalıştım. Aynı zaman kendi psikolojim üzerine çalışıp hayatta olmanın değerini yeniden anladım. Bu olaylar kendimizi yeniden bulup varoluşumuza yeniden şükretme imkanı verdi.

2024 yılını tamamlamış Ezgi’ye nasıl bir not bırakmak istersin?

Sen iste, her şey güzel olacak 🙂

Röportaj Cansu Karakuş

Röportajın tamamı ALL Ocak 2024 sayısında!