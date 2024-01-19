Zaman aktıkça hayatın bize kattıkları kendimizi tanımlama ifadelerimizi de değiştiriyor. Arkadaşlıklara, ilişkilerimize ve hedeflerimize dair bakış açımız evrimleşiyor. Sen bu yıl kendini ifade ederken ki en belirgin değişimini ne yönde yaşadın?

Hayat bakış açımın değiştiği çok spesifik olaylar var. Her birini yaşadığımda olumlu yönde belirgin değişimler tabi ki yaşıyorum. Bu senenin en önemli anlarından birisi de kızımın dünyaya gelmesiydi. Aslan’dan sonra biraz daha duygusallaşmıştım merhamet duygum daha da artmıştı ve sakinleşmiştim. Kızım olunca sanki eski halime geri döndüm gibi. Biraz daha korumacı ve daha güçlü olmam gerektiğini hissediyorum, bu da beni hayata karşı daha hırsı bir hale getirdi.

Her seneye yeni başlangıçlarla, umutlarla ve planlara başlarız. Notlar tutar ya da dileklerle saatin on iki olmasını bekleriz. Senin de bir sporcu olarak çok disiplinli ve planlı olduğunu biliyoruz. Peki, kendin için yeni yıla dair yaptığın planların ve koyduğun hedeflerin var mı? Kendinden neler bekliyorsun 2024 yılında?

Kendimle ilgili olan hedeflerim ve hayallerim biraz daha ailemin mutluluğunu sağlamaya dayalı hayal ve hedeflere döndü. 2024 yılında en başta sağlık olmak üzere, ailemin huzurunu ve mutluluğunu sağlamayı bekliyorum kendimden. Onun dışında 2023 yılında 2 film yaptım hem sinema hem de Netflix’te yayınlanacak olan oyunculuk alanında güzel projelerle ilerlemek istiyorum. 2024 yılı benim için bu anlamda güzel gelişmelere vesile olsun istiyorum.

Yeni yıla kimimiz evimizin dingin enerjisinde sevdiklerimizle; kimimiz de sabahın ilk ışıklarına uzanan partilerle girmeyi tercih ediyoruz. Senin için yılbaşının olmazsa olmazı nedir?

Yılbaşının olmazsa olmazı dediğim bir şey yok aslında aybaşı, yılbaşı, saat başı benim için çok fark etmiyor. Her anı dolu yaşamak ve hedeflerime doğru çalışarak ilerlemem gerektiğini bilerek yaşıyorum. Bir şeylere başlamak veya olmasını beklemek için belirli tarihlere bağlamıyorum kendimi. Aslında yılbaşının inanılmaz büyük bir anlamı yok benim için ama ailemle beraber sevdiklerimle güzel bir gece geçirip keyifli bir yemek yemeği planlıyorum.

Ne olursa olsun yılbaşının bıraktığı manevi izlerle yeni seneye adım atarız. Sende iz bırakan veya unutamadığın bir yılbaşı hatıran var mı?

Yeni yıla nasıl girersen öyle gider derler ya, yıllar önce spor salonunda girerdim yılbaşlarına o gece salonu kapatıp antrenman yapardık yüksek müzik eşliğinde. O günden bu yana spordan kurtaramadım kendimi, hayatım oldu. Bu ve bundan sonraki senelerde de ailemle sakin bir şekilde evde girmek istiyorum öyle devam etmesi için.

Bu yıl birçoğumuzun için acılarla, kayıplarla başa çıkmaya çalıştığı ve birçoğumuzun da paylaşmayı hatırladığı bir yıl oldu. Depremler, pandemiden arta kalanlar ve hayat koşuşturmacasını düşündüğümüzde sen bu yılı kendin için nasıl anlatırdın?

Büyük bir depremin ardından aslında baktığımız da bu yıl üzücü geçti ama hep beraber el ele vererek bu kayıplarla başa çıkmaya çalıştık. Yaşananlar kötü olaylar olsa da güzel anlarda oldu olaylara hep pozitif taraftan bakmak istiyorum. Sonuç olarak iyisiyle kötüsüyle bir yıl oldu, bu yılın benim için özel bir durumu var güzel kızım Zenia dünyaya geldi. Kötü başlayan bir yılı güzelleştirdi benim için büyük acılar ve büyük sevinçleri aynı anda yasadığım ortalama bir yıl oldu diyebiliriz.

2024 yılını tamamlamış Atakan’a nasıl bir not bırakmak istersin?

2024’ü tamamlamak şu an da ki ilk hedefim (gülüyor) “2024’ ü tamamladığın için seni tebrik ediyorum Atakan, hedeflerine ulaştığın güzel bir yıl oldu daha yeni başlıyoruz 2025’te başarılar” derdim.

Röportaj Cansu Karakuş

Röportajın tamamı ALL Ocak 2024 sayısında!