Selena Gomez, 2017 yılında ‘Lupus’ (vücudun kendi bağışıklık sistemine saldırması) adlı hastalığı geçirme nedeniyle, ihtiyacı olan karaciğer naklini o sıralarda en yakın arkadaşı olan Francia Raisa bağışlamıştı.

2022 yılı Kasım ayında kendi hayatını konu edindiği ‘My Mind & Me‘ adlı belgeselinde Selena Gomez, gerçekleştirdiği konuşmalarında kendisine karaciğerini bağışlayan Francia Raisa hakkında yer vermemişti. Bunun ardından arkadaşların arası bozulmuştu.

Meksika’da tatil pozları

Son olarak dünyaca ünlü şarkıcı, Brooklyn Beckham ve oyuncu eşi Nicola Peltz ile birlikte Meksika’da tatile çıktı. Yeni arkadaşlarıyla samimi ve mutlu pozlar veren Gomez, sosyal medya hesabından fotoğrafları yayınladı.

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