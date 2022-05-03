Türkiye’nin hızlı market alışverişi platformu Yemeksepeti Banabi’de isim, logo ve uygulama alanında değişimleri kapsayan geçiş süreci başladı.

Yemeksepeti Market oluyor

Web sitesi ve uygulamada 2 Mayıs’tan itibaren görülecek bir dizi dönüşümün adımlarından biri olarak, Banabi’nin adı “Yemeksepeti Market” olarak değişiyor. Yeni dönemde Yemeksepeti Market’teki ürün gamı genel olarak zenginleşirken, taze meyve sebze ürünleri, kırmızı ve beyaz et ürün çeşitliliği, hızlı ve pratik yemek alternatifleri de önemli ölçüde artıyor.