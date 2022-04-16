Tıkanırcasına yeme bozukluğu olan ‘binge eating’, düzensiz yeme alışkanlığının en bilinen örneklerinden. Stres ve kontrol bozukluğuyla da birleşen bu rahatsızlık, kişinin hayatının her alanına etki ederek ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir.

İşte yeme bozukluğu hakkında bilmeniz gerekenler…

Yeme bozukluğunun sebepleri

Kalıtsal sebeplerden dolayı bazı insanların dopamin seviyesi yüksek olur ve bu sebeple yeme bozukluğu gelişebilir.

Erkeklere oranla kadınlarda yeme bozukluğu daha sık görülüyor. Biyolojik faktörlere bağlı olarak kadınlar, daha çok risk altında. Bu rahatsızlığa sahip bireylerin çoğunda kilo problemi de gözleniyor. Eğer aşırı kilonuz varsa risk altında olabilirsiniz.

Yeme bozukluğunun belirtileri

– Çok yedikten sonra suçlu hissetme

– Normal miktardan daha hızlı yeme

– Gereğinden fazla yeme

– Utanç duygusuyla tek başına yeme

– Ani yeme krizleri

– Ruh hali değişkenliği

– Yiyecek saklama ve biriktirme

Yeme bozukluğunun tedavisi

Bu yeme bozukluğunu yenmek için öncelikle doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması gerekiyor. Verimli uyku, yeterli egzersiz ve düzenli beslenme ile bu hastalığı yenmek mümkün olabilir.